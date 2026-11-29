Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lang Văn Lân – Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, chính quyền địa phương liên quan đến các vụ việc xô xát giữa học sinh tại trường. Đồng thời, cơ quan công an cũng vào cuộc, làm việc với các học sinh, phụ huynh để xác minh làm rõ những nội dung liên quan.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn chửi bới, yêu cầu quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc nữ sinh đang nói lời xin lỗi, nhóm bạn liên tiếp dùng tay cấu, tát và dùng chân đạp vào mặt.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ bị bạn đánh, đạp vào mặt, bắt quỳ gối xin lỗi. Ảnh cắt từ clip

Theo Hiệu trưởng trường PTNT TH&THCS Tri Lễ, vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 25/11 tại điểm trường Nậm Nhoóng. Các học sinh liên quan đều học lớp 7A.

Qua xác minh, nhà trường xác định 3 học sinh có hành vi đánh bạn gồm: H.Q.T., L.T.H.T. và L.T.T.H. Nữ sinh bị đánh là em L.H.S. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa các em học sinh.

Cụ thể, trước đó vào ngày 24/11, nữ sinh L.H.S. đi học về và kể với bố về việc mình bị 3 bạn học đánh. Sáng 25/11, bố của S. đến trường hỏi 3 nữ sinh mà con gái cho là đã đánh mình. Tuy nhiên, những học sinh này không thừa nhận sự việc. Sau khi người bố ra về thì S. bị nhóm bạn hành hung, bắt quỳ giữa lớp để xin lỗi về việc trên.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, làm rõ hành vi và trách nhiệm của mình. Phụ huynh của các học sinh liên quan cùng đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng cũng được nhà trường mời đến làm việc để phối hợp giải quyết.

Tại buổi làm việc, các học sinh có hành vi đánh bạn nhận thức được việc làm sai trái, xin lỗi nữ sinh bị đánh và cam kết không tái phạm. Gia đình các em cũng thống nhất lập biên bản, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Theo ông Lân, nữ sinh bị đánh là con gái đầu trong gia đình thuộc hộ cận nghèo. Hiện, sức khỏe và tinh thần của nữ sinh này đã ổn định, đi học binh thường. Nhà trường cũng giao giáo viên thường xuyên quan tâm, giám sát để sớm phát hiện giải quyết các mâu thuẫn, tránh trường hợp tương tự.

Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ cho biết thêm, trong ngày 25/11, tại nhà trường cũng xảy ra xô xát giữa 2 nữ sinh lớp 9 với một bạn khác. Ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường cũng đã chủ động mời công an vào cuộc để xác minh làm rõ.