Giáo viên, học sinh Hà Nội nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục sẽ làm bù vào thứ Bảy ngày 22/8 để nghỉ 5 ngày trong dịp Quốc khánh 2-9.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD-ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ Quốc khánh 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9 và ngày 1/9.

Các đơn vị hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (22/8), tức nghỉ ngày 31/8 và làm bù vào ngày 22/8. Như vậy, thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9).

Với người lao động không thuộc các nhóm trên, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ Quốc khánh ngày 2/9 và một trong hai ngày 1/9 hoặc 3/9.

Trong thời gian nghỉ lễ, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần bố trí lực lượng trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp với Công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, các đơn vị tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị cần nhanh chóng ổn định nền nếp, bảo đảm các hoạt động được thực hiện đúng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD-ĐT.