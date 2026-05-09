Hà Nội công bố gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Số lượng học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027

Theo Quyết định số 2242/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT, 946 học sinh được công nhận thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trong đó:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: 106 học sinh;

- Học sinh khuyết tật: 653 học sinh;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: 182 học sinh.

- Học sinh dân tộc rất ít người: 5 học sinh.

Theo Quyết định, những học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng hoàn thành thủ tục nhập học tại trường THPT đăng ký tuyển thẳng theo đúng thời gian quy định tại Công văn số 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội (xác nhận nhập học từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7/2026 đến hết ngày 6/7/2026).

Sở GD&ĐT công bố 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027. Cụ thể:

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Danh sách các điểm thi trên toàn thành phố
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

09/05/2026 06:30 AM (GMT+7)
