Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ 2 trong các trường học tại TP.HCM

Mục tiêu của đề án là đảo đảm tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong dạy học, hoạt động giáo dục, giao tiếp, quản lý và sinh hoạt chuyên môn; hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh của TP.HCM; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và dạy các môn học bằng tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có năng lực hội nhập sâu rộng.

Đối với trẻ mầm non, TP.HCM sẽ thí điểm tích hợp tiếng Anh trên nền tảng công nghệ số, học qua chơi. Thành phố cũng triển khai kho học liệu số dùng chung giữa các cơ sở giáo dục, bảo đảm tính liên thông và thống nhất trong đánh giá chuẩn đầu ra của các cơ sở giáo dục.

TP.HCM triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Việc tổ chức thí điểm, đánh giá, hoàn thiện sẽ được thực hiện trong năm học 2026-2027 trước khi nhân rộng. Mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 cơ sở giáo dục thực hiện trước để kiểm chứng bộ tiêu chí, chương trình và học liệu; tổ chức sơ kết vào cuối năm học 2027 - 2028 để làm cơ sở điều chỉnh.

Đến năm 2035, TP.HCM phấn đấu đạt mục tiêu cốt lõi 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy môn bằng tiếng Anh; 100% cơ sở thiết kế hoàn chỉnh chương trình dạy học bằng tiếng Anh; 100% cơ sở hoàn thành xây dựng môi trường tiếng Anh học đường và khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp (bao gồm Chương trình tích hợp theo Đề án 5695) theo nhu cầu tự nguyện của người học.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ngoại ngữ, dạy đủ 4 kỹ năng (chú trọng nghe, nói từ bậc trung học cơ sở trở xuống); từng bước chuẩn hóa ngân hàng đề thi, công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh và năng lực học tập bằng tiếng Anh; đẩy mạnh kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Ngoài hoạt động giảng dạy tại trường học, môi trường sử dụng tiếng Anh sẽ được mở rộng thông qua các câu lạc bộ, ngày hội, sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Các trường được định hướng kết nối với thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, doanh nghiệp và không gian công cộng, tạo thêm cơ hội thực hành tiếng Anh cho học sinh.

Việc triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và giáo viên có khả năng giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh tiểu học còn thiếu tại các khu vực xa trung tâm, trong khi trường mầm non công lập chưa có biên chế giáo viên tiếng Anh.

Điều kiện triển khai giữa các địa bàn cũng còn chênh lệch. Khu vực trung tâm có lợi thế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và nguồn lực xã hội hóa, trong khi các địa bàn ngoại thành, vùng ven còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án, giáo viên được phân công giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 đối với cấp tiểu học, THCS và bậc 5 đối với cấp THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, giáo viên phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

TP.HCM định hướng hỗ trợ giáo viên tự học thông qua nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp tài khoản cá nhân hóa và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nhằm duy trì năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy sau khi đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên tiếng Anh về công tác tại các địa bàn khó khăn; ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị và học liệu cho khu vực ngoại thành, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế.