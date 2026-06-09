Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng: Trường tốp đầu 'leo cao'

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Tối 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập trên địa bàn và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các Trường THPT chuyên. Ảnh:Thanh Hiền.

Trường THPT Phan Châu Trinh có mức điểm chuẩn cao nhất với 35,5 điểm. Tiếp theo là THPT Hòa Vang 33,75 điểm; THPT Hoàng Hoa Thám 33,25 điểm, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 32,5 điểm.

So với năm trước, năm nay mức điểm chuẩn cao hơn nhiều. Trường THPT Phan Châu Trinh cao hơn 3,5 điểm; THPT Hoà Vang cao hơn 4 điểm; Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến cao hơn 5,25 điểm; Trường THPT Trần Phú năm nay lấy 31,75 điểm, cao hơn năm trước 7 điểm.

Điểm chuẩn các trường THPT công lập Đà Nẵng:

Điẻm chuẩn vào các trường chuyên:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập trên địa bàn và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các Trường THPT chuyên: Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông.

Theo kết quả công bố, môn Ngữ Văn không có điểm 10, môn Toán có 31 điểm 10, môn Tiếng Anh 1.334 điểm 10, Tiếng Pháp 11 điểm 10 và Tiếng Nhật có 4 điểm 10.