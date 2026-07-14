Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm
Trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, điểm chuẩn khối ngành Sư phạm (đặc biệt là hệ đào tạo giáo viên) liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng mạnh mẽ và duy trì ở ngưỡng "đỉnh".
Dưới đây là tổng hợp ngắn gọn về bức tranh điểm chuẩn khối ngành Sư phạm trong 3 năm qua mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo.
1. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)
2. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2
3. Trường ĐH Sư phạm TPHCM
4. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
5. Trường ĐH Sư phạm Huế
6. Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
7. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
8. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
9. Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
Bước sang năm 2026, công tác tuyển sinh khối Sư phạm tiếp tục được chuẩn hóa theo chương trình GDPT mới với các điểm nhấn chiến lược:
- Xét tuyển dựa trên kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026: Vẫn là phương thức phổ biến nhưng tỷ lệ chỉ tiêu có xu hướng san sẻ dần cho các phương thức khác.
- Xét tuyển thẳng & Hồ sơ năng lực vượt trội: Ưu tiên thí sinh có chứng chỉ quốc tế, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/quốc gia.
- Xét tuyển qua kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) riêng: Các trường lớn như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức kỳ thi ĐGNL độc lập. Kết quả này ngày càng được nhiều trường sư phạm tuyến dưới công nhận và dùng làm căn cứ xét tuyển chính.
Siết chặt điều kiện học lực đầu vào: Khối ngành đào tạo giáo viên duy trì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khắt khe. Phần lớn các trường yêu cầu thí sinh phải có học lực năm lớp 12 (hoặc cả 3 năm THPT) xếp loại Tốt trở lên (trừ các ngành năng khiếu yêu cầu loại Khá).
Đổi mới tổ hợp môn: Các tổ hợp môn xét tuyển được tối ưu hóa để phù hợp với các môn học mới và các cặp môn tích hợp trong chương trình phổ thông.
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Những năm qua, Y khoa và Răng Hàm Mặt là hai ngành dẫn đầu điểm chuẩn tại trường Đại học Y Hà Nội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 06:50 AM (GMT+7)