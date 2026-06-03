Thử nghiệm thuốc tiêm ung thư cho thấy khả năng tiêu diệt khối u di căn

The Guardian cho biết kết quả nghiên cứu được trình bày vào ngày 31/5 tại Chicago, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) - hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới. Theo đó, giới y khoa đã tiêm amivantamab cho 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Kết quả, 43 người ghi nhận khối u co lại hoặc biến mất.

Trong thử nghiệm, 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ - nhóm ung thư phổ biến thứ sáu trên thế giới, đã được tiêm loại thuốc này. Khối u teo nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân, trong đó có 28 bệnh nhân khối u teo nhỏ đáng kể và 15 bệnh nhân khối u biến mất hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc tiêm này cũng cho thấy kết quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi.

Nhóm bệnh nhân này đạt thời gian sống thêm trung bình 12,5 tháng kể từ ngày bắt đầu dùng thuốc. Đây là con số ý nghĩa vì họ mang tiên lượng rất xấu và từng thất bại với hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch.

Ông Carl Walsh, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024, đã tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden vào tháng 7 năm 2025.

Thuốc tiêm Amivantamab do Johnson & Johnson phát triển, hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu là ung thư phổi, nhưng cũng được sử dụng cho ung thư đại trực tràng, ung thư não và ung thư dạ dày. Thuốc mang cơ chế ba tác động là chặn protein EGFR (chất kích thích khối u lớn lên), khóa chặt MET (con đường vòng tế bào ung thư dùng để né thuốc) và kích hoạt hệ miễn dịch tấn công trực tiếp mầm bệnh. Bác sĩ tiêm thuốc định kỳ ba tuần một lần. Tác dụng phụ chỉ ở mức nhẹ đến trung bình, với tỷ lệ người bệnh phải bỏ cuộc chưa tới 10%.

Khác với nhiều phương pháp điều trị ung thư khác, amivantamab được tiêm một mũi nhỏ dưới da thay vì truyền tĩnh mạch, giúp việc điều trị nhanh chóng và thuận tiện hơn cho bệnh nhân, đồng thời dễ dàng thực hiện hơn tại các phòng khám ngoại trú.

Giáo sư Kevin Harrington tại Viện Nghiên cứu Ung thư London (ICR) đánh giá hiệu quả tiêu diệt khối u của loại thuốc này vô cùng mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ trên nhóm bệnh nhân cạn kiệt lựa chọn điều trị.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành ICR Kristian Helin khẳng định mũi tiêm tạo ra bước tiến lớn cho nền y học hiện đại khi mang lại tỷ lệ sống sót khả quan cho những ca bệnh phức tạp nhất.

Ông Carl Walsh, 56 tuổi, sống tại Birmingham (Anh), là một trong những người đầu tiên hưởng lợi từ liệu pháp này. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư lưỡi hồi tháng 5/2024. Sau khi hóa trị và liệu pháp miễn dịch không đem lại kết quả, ông đăng ký tham gia thử nghiệm amivantamab vào tháng 7/2025. Đến nay, trải qua 17 chu kỳ tiêm, ông phục hồi hoàn toàn giọng nói và có thể đeo tai nghe làm việc bình thường. Từ chỗ sụt cân nghiêm trọng, chỉ sống dựa vào súp và sữa dinh dưỡng do sưng đau tột độ, bệnh nhân đã ăn uống bình thường sau 6 tháng dùng thuốc và tận hưởng trọn vẹn món steak yêu thích.

Hiện chưa rõ thời gian hoàn thành thử nghiệm lâm sàng và đưa ra thị trường của thuốc.