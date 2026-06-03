Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 tại TP HCM: Điểm chuẩn biến động ra sao?

Kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức

Cả 3 môn thi ở kỳ thi vào lớp 10 đều được nhận định là bám sát tinh thần đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, không đánh đố học sinh (HS). Đề vừa sức với hầu hết thí sinh khiến phổ điểm kỳ thi lớp 10 dự kiến tăng.

Phổ điểm toán chủ yếu từ 7 - 8,5

Kết thúc môn thi toán, thầy Võ Cao Thăng - giáo viên môn toán, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) - nhận định đề thi toán năm nay ra đúng theo cấu trúc mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã công bố trước đó. Đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn so với những năm trước.

Theo thầy Thăng, từ câu đầu của đề thi đến câu số 5 là bài toán thực tế hình học không gian đều thuộc dạng kiến thức cơ bản. HS có học lực trung bình, khá hoàn toàn có thể làm tốt phần này. Dù vậy, đề vẫn duy trì việc phân hóa sức học của HS bằng câu 6 (toán thực tế) và câu 7c. "Với câu 6, HS học trung bình, khá sẽ khó có thể hoàn thành nếu không được luyện tập, còn câu 7c thì HS phải thực sự giỏi toán, có nhiều thời gian mới có thể giải được" - thầy Thăng nhận xét.

Thầy Đặng Hữu Trí - Tổ tưởng Tổ toán, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) - nhận định đề thi bảo đảm đúng tinh thần cấu trúc với đề minh họa của Sở GD-ĐT đã công bố trước đó. Câu 1 và 2 dạng toán cơ bản và quen thuộc với HS. Nếu ôn tập kỹ và tính toán cẩn thận, các em sẽ lấy trọn điểm phần này. Ở câu 3, liên quan đến xác suất thống kê - mạch kiến thức mới được đưa vào đề thi năm nay nhưng cũng là câu ở mức độ thông hiểu, HS sẽ giải quyết được.

Với câu 4, các em sẽ giải quyết ổn vì đã được ôn tập trong các đề tham khảo, câu 5 - hình học không gian - cũng mức độ vận dụng vừa phải, HS đọc kỹ và tính cẩn thận, đổi đơn vị và làm tròn chính xác là lấy được trọn điểm, nếu đổi đơn vị sai thì mới mất điểm. Câu 6 là dạng thực tế hay đòi hỏi HS phải suy luận mới giải quyết tốt được, song năm nay câu này không quá căng. "Tóm lại, phần toán thực tế từ câu 3 đến câu 6, nếu các em làm cẩn thận thì sẽ được 4 - 4,5 điểm. Ở câu 7, với 7a là hình học phẳng, 7b là dạng quen thuộc khi ôn tập tuyển sinh nên các em khá - giỏi sẽ giải được cả 2; còn học lực trung bình - khá thì chỉ giải được 7a; chỉ có 7c là cần suy luận, đó là câu phân loại HS.

"Nhìn chung, đề thi gần gũi, bám sát các đề tham khảo mà các em đã được ôn luyện nhưng cũng có sự phân hóa rõ. Phổ điểm trung bình sẽ từ 7 - 8,5. Sẽ xuất hiện điểm 10 nếu HS có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận" - thầy Trí nhận định.

Thí sinh TP HCM kết thúc kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm chuẩn dự kiến tăng

Theo các chuyên gia tuyển sinh, cả 3 môn thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đều được đánh giá có mức độ vừa phải, nhẹ nhàng; độ khó đã giảm nhiều nhằm phù hợp với kỳ tuyển sinh sau sáp nhập.

TS Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn (phường Tân Sơn Nhì), cho biết sau sáp nhập, dễ nhận thấy tất cả môn thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có phần dễ hơn năm trước khá nhiều.

Tuy nhiên, đề toán cũng phân loại được rất tốt trình độ của HS từ trung bình đến khá và giỏi, trong đó các câu 1, 2, 3, 4 là những câu quen thuộc và cơ bản, giúp HS trung bình dễ đạt được 5 điểm. Câu 5 và câu hình học 7a và 7b cũng thuộc dạng được luyện tập nhiều trong lớp nên HS khá cũng dễ dàng làm được. Các câu có tính phân loại HS giỏi rơi vào câu 6 và ý 1 của 6c. Riêng ý 2 của 6c, chỉ HS thật sự xuất sắc mới có thể làm được.

Theo thầy Đặng Hữu Trí, đề thi năm nay rất phù hợp với quy mô của kỳ tuyển sinh sau sáp nhập. Ở môn toán, đề bám sát với các đợt tập huấn chuyên môn của Sở GD-ĐT, có sự linh hoạt và đổi mới ở đề thi cho phù hợp với tình hình thực tiễn của TP HCM.

Theo hiệu trưởng một trường THPT, đề thi vừa sức ở cả 3 môn, vì thế, phổ điểm dự kiến tăng đáng kể so với các kỳ tuyển sinh năm trước, cụ thể phổ điểm ở mức trung bình - khá sẽ chiếm đa số.

Đề thi đáp ứng quy mô tuyển sinh ở cả 3 khu vực, song thực tế, điểm chuẩn nếu có biến động vẫn chỉ xảy ra ở các trường THPT thuộc khu vực 1 (TP HCM cũ) theo hướng tăng nhẹ ở các trường tốp đầu.