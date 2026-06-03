Đề chuyên Lý thi lớp 10 TP HCM sai do 'lỗi đánh máy'

Thông tin được một lãnh đạo Sở cho biết sáng 3/6. Ông cho hay đề thi lớp 10 chuyên Vật lý có 5 câu, mỗi câu 2 điểm. Công thức bị lỗi được cho sẵn để áp dụng cho một ý nhỏ trong câu 1, giá trị 0,25 điểm.

"Nhầm lẫn trong quá trình đánh máy đề thi dẫn đến lỗi sai công thức. Sở sẽ xem xét trách nhiệm bộ phận làm đề", ông nói.

Theo lãnh đạo Sở, phương án xử lý với lỗi sai sẽ được quyết định sau khi hội đồng chấm thi họp vào ngày mai. Trước đó, lỗi được hội đồng coi thi phát hiện, chủ động thông báo đến các điểm thi để điều chỉnh và cho thí sinh thêm 15 phút làm bài.

Thí sinh Thanh Đức dự thi tại trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, cho hay công thức cho sẵn áp dụng cho ý 1.2.3 trong câu 1. Đây là một bài toán về vận tốc quãng đường thời gian thuộc lý thuyết chuyển động cơ học.

Theo ghi nhớ của Đức, ý này cho bối cảnh một trận bóng đá diễn ra tại sân vận động ở thành phố A. A nằm tại vị trí mà góc MOA = 15 độ. Tín hiệu điện được truyền từ A lên vệ tinh S, sau đó truyền xuống một máy thu đặt tại M. Nếu cầu thủ vừa ghi một bàn thắng tại A, tín hiệu ngay lập tức được phát đi thì máy thu tại M ghi nhận bàn thắng này sau khoảng thời gian bao lâu?

Công thức định lý cosin đề cho là: BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cos (góc BAC). Trong khi công thức đúng phải là: BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cos (góc BAC).

Đức cho biết đề có 5 câu hỏi lớn. Mỗi câu chia thành nhiều ý nhỏ, mỗi ý gần như một bài độc lập.

"Đề chỉ ghi chung mỗi câu lớn 2 điểm, không chia nhỏ giá trị từng ý nên em không biết ý 1.2.3 bao nhiêu điểm", Đức nói.

Nam sinh băn khoăn ngay từ khi đọc đề, mất vài phút suy nghĩ và quyết định tự sửa rồi làm bài nên không bị ảnh hưởng nhiều. Em tận dụng 15 phút bù giờ để giải một ý khác trong câu 5. Đức cho rằng những thí sinh không để ý lỗi công thức sẽ dễ mất điểm câu này.

Cùng dự thi ở điểm này, Thanh Huy cho biết tương tự.

"Có một số bạn trong phòng thắc mắc về công thức nhưng giám thị nói chỉ có quyền đổi đề nếu đề mờ hoặc in lỗi chứ không được điều chỉnh nội dung", Huy nói. "Phải đến khi gần sát giờ thu bài mới có giám thị khác vào thông báo điều chỉnh lại công thức và cho bù 15 phút".

Một giáo viên THPT cho hay công thức định lý cosin là kiến thức Toán lớp 10. Trong đề thi lớp 10 Vật lý chuyên, công thức này được áp dụng cho ý 1.2.3. Theo thầy, đây là bài thi tự luận, cần xem xét thí sinh làm đến đâu để chấm điểm.

"Nên cho điểm với những em dùng công thức sai ban đầu hoặc công thức đúng để giải, miễn ra đáp số đúng theo từng công thức. Những em không làm hoặc làm sai thì không có điểm", thầy giáo ý kiến.

Sự cố đề lỗi khiến nhóm thi Vật lý chuyên chiều 2/6 ra về muộn bất thường. Tại điểm thi THPT Trưng Vương, hầu hết thí sinh rời cổng trường lúc 16h50, nhưng không có nhóm thi Vật lý khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Hơn 17h, các em mới được ra ngoài.

Công thức lỗi và ý 1.2.3 trong đề chuyên Lý thi lớp 10 TP HCM, theo ghi chép của thí sinh, ngày 2/6. Ảnh: Lệ Nguyễn

Khoảng 151.000 thí sinh TP HCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hôm qua. Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 3-9/6. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến công bố điểm thi lớp 10 sau ngày 12/6.

*Tên thí sinh được thay đổi