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Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026

Sự kiện: Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 được Báo Dân Việt cập nhật dưới đây nhằm giúp thí sinh đối chiếu kết quả và dự đoán mức điểm đạt được.

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026

Môn Toán là một trong hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Đây cũng là môn học xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh lớp 12.

Ngay sau khi kết thúc giờ làm bài, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đã tiến hành giải đề, xây dựng đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm hỗ trợ thí sinh đối chiếu kết quả.

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Dân Việt cập nhật sớm nhất..., nguồn Tuyensinh247

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 1

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 2

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 3

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 4

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 5

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 6

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 7

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 8

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 9

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 10

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 11

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 12

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 13

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 14

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 15

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 16

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 17

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 18

Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 19

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Đáp án full 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 - 21

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Full mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2026 nhanh nhất

Full mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2026 nhanh nhất

Thi sịnh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Gia Khiêm

Thi sịnh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Gia Khiêm

Đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp có môn Toán để xét tuyển vào những trường đại học tốp đầu, kết quả môn thi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc tra cứu đáp án và ước lượng điểm số đang nhận được sự quan tâm lớn ngay sau buổi thi.

Lưu ý đây chỉ là đáp án tham khảo bởi đáp án chính thức sẽ do Bộ GDĐT công bố sau khi kỳ thi kết thúc.

Theo định hướng của Bộ GDĐT, đề thi Toán năm 2026 tiếp tục bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cấu trúc đề thi đã được công bố từ trước. Đề thi được xây dựng theo các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng nhằm vừa đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp, vừa tạo độ phân hóa cần thiết phục vụ tuyển sinh đại học.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố trong tháng 7.

Sán mai, 12/6, thí sinh sẽ tiếp tục với các bài thi tự chọn theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Đề Toán tốt nghiệp, nhận xét, đáp án đầy đủ 24 mã đề
Đề Toán tốt nghiệp, nhận xét, đáp án đầy đủ 24 mã đề

Chiều nay, thí sinh thực hiện bài thi môn Toán trong 90 phút. Đúng 16 giờ chiều, hơn 1,2 triệu thí sinh nộp bài và rời phòng thi.

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Theo Tào Nga ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/06/2026 15:50 PM (GMT+7)
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