Đề thi lớp 10 TP HCM được điều chỉnh độ khó

Một ngày trước kỳ thi vào lớp 10 ở TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nêu định hướng ra đề và lưu ý thí sinh những quy định trong phòng thi để phát huy năng lực tốt nhất.

Về đề thi, ông Hiếu cho biết đề ba môn được biên soạn theo dạng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh TP HCM từ nhiều năm nay, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trước đó, bộ phận ra đề được yêu cầu nghiên cứu kỹ năng lực của học sinh thành phố sau sáp nhập, từ đó xây dựng, điều chỉnh độ khó phù hợp với thí sinh 3 khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM. Đề thi vào lớp 10 phải vừa bao quát kiến thức đã được học, vừa đảm bảo độ phân hóa để tuyển sinh.

Từ đầu năm học, các phòng chuyên môn đã ban hành ma trận đề và đề minh họa để thầy cô, học sinh có cơ sở ôn tập.

"Các em cứ yên tâm, tự tin làm bài, phát huy đúng năng lực. Đề khó thì khó chung, dễ cũng dễ chung", ông Hiếu nói.

Ông cho hay điểm chuẩn lớp 10 của mỗi trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ số lượng hồ sơ đăng ký, năng lực của thí sinh đến đề thi. Do đó, ông nhấn mạnh thí sinh không nên quá lo lắng về độ khó của đề.

Lưu ý nội dung đề thi lớp 10 TP HCM năm 2026

Giám đốc Sở đặc biệt lưu ý thí sinh nên để điện thoại và tài sản quý giá ở nhà hoặc đưa phụ huynh giữ. Việc để trong balo rồi gửi có thể xảy ra chuyện cầm nhầm, khiến các em phân tâm, ảnh hưởng tâm lý.

"Đã có nhiều em mang theo điện thoại rồi để quên trong người, gần cuối giờ thi thì chuông vang lên, bị đình chỉ, hủy kết quả bài làm một cách đáng tiếc", ông Hiếu nói.

Những vật dụng được mang vào phòng thi lớp 10 ở TP HCM gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Các vật dụng không được mang vào phòng thi: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan; tập bản đồ Lịch sử và Địa lý lớp 9.

Năm nay, thành phố có hơn 151.300 học sinh đăng ký thi lớp 10 công lập, khoảng 78% đỗ. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng, dự kiến huy động gần 18.000 giáo viên.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 1-2/6. Học sinh làm ba bài thi Toán, Văn, Tiếng Anh, thi thêm môn chuyên nếu có nguyện vọng.

Lịch, giờ phát đề, làm bài các môn thi lớp 10 của TP HCM năm 2026 như sau:

Lịch thi lớp 10 công lập năm 2026 của TP HCM. Ảnh: Chụp màn hình