Đại học đầu tiên lấy điểm sàn lên tới 24

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 2/7 công bố điểm sàn ở tất cả phương thức, tổ hợp là 24 với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu.

Với các ngành còn lại, thí sinh cần đạt tối thiểu 22 điểm để được tham gia xét tuyển vào trường. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Đối với các phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực HSA và chứng chỉ SAT, trường sẽ công bố bảng quy đổi sang thang 30, sau đó áp dụng ngưỡng sàn như trên.

So với mức điểm sàn chung mà Đại học Quốc gia Hà Nội công bố tối qua, điểm sàn UET cao hơn 3-5 điểm. Những năm gần đây, trường cũng luôn trong nhóm có điểm sàn cao nhất cả nước.

Trường Đại học Công nghệ năm nay tuyển 4.020 sinh viên. Toàn bộ học năm thứ nhất tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào điểm thi HSA và xét chứng chỉ SAT.

Học phí UET năm học 2026-2027 là 38-44 triệu đồng, tùy ngành.

Năm ngoái, điểm chuẩn UET là từ 22,13 đến 28,19. Ngành Công nghệ thông tin cao nhất và Công nghệ sinh học thấp nhất.

Một góc trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang