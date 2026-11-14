Nữ sinh đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch chỉ từ cơn sốt thông thường

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cơ sở tại Ninh Bình vừa tiếp nhận 1 nữ sinh nguy kịch vì sốt xuất huyết.

Đang trẻ khỏe bỗng nguy kịch sau cơn sốt

Nữ sinh 20 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là sinh viên sinh sống tại khu vực Giảng Võ (Hà Nội). Trước khi mắc bệnh, người bệnh khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý mạn tính.

Sáu ngày trước khi nhập viện địa phương, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau mỏi người và đau cơ. Đến ngày thứ hai, người bệnh được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue và điều trị ngoại trú. Sau hai ngày, tình trạng sốt thuyên giảm, tưởng chừng bệnh đang tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, người bệnh bất ngờ sốt trở lại, buồn nôn nhiều và phải nhập viện. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn 58 G/L, men gan tăng. Tình trạng nhanh chóng chuyển nặng với biểu hiện nôn ra nhiều máu, kích thích, vật vã, tiểu ít và ăn uống kém. Người bệnh được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

TS-BS Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh BVCC

Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy hemoglobin (HGB) chỉ còn 57 g/L, phản ánh tình trạng thiếu máu nặng. Người bệnh tiếp tục nôn ra máu, đại tiện phân đen, cho thấy xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng.

Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy hemoglobin (HGB) chỉ còn 57 g/L, phản ánh tình trạng thiếu máu nặng. Người bệnh tiếp tục nôn ra máu, đại tiện phân đen, cho thấy xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng.

Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, đòi hỏi xử trí khẩn trương. Nếu không kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể mất máu nặng, sốc và đe dọa tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khẩn trương hồi sức, truyền dịch và các chế phẩm máu theo chỉ định, đồng thời hội chẩn chuyên khoa Huyết học và xử trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Song song với ổn định tuần hoàn, người bệnh được nội soi tiêu hóa cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện hai điểm chảy máu đang hoạt động và tiến hành kẹp clip cầm máu thành công.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động được kiểm soát. Người bệnh tiếp tục được bù dịch, điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch, điều trị triệu chứng và theo dõi sát các chỉ số huyết học để phát hiện nguy cơ tái xuất huyết.

Đáp ứng điều trị tích cực. Sau 4 ngày, người bệnh hết sốt, huyết động ổn định, hemoglobin duy trì ổn định, tiểu cầu tăng, không xuất hiện hội chứng cô đặc máu. Khả năng ăn uống, sinh hoạt dần hồi phục.

Đến ngày điều trị thứ 7, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và được hẹn tái khám.

Sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ngay cả ở người trẻ khỏe mạnh

TS - bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, phụ trách cơ sở Ninh Bình cảnh báo, sốt xuất huyết Dengue có diễn biến khó lường, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi người bệnh đã hạ sốt.

Các dấu hiệu như nôn liên tục, đau bụng dữ dội, vật vã, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc tiểu ít đều cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Đáng chú ý, người trẻ tuổi, không có bệnh nền vẫn có thể gặp biến chứng xuất huyết nặng, do đó không được chủ quan khi mắc bệnh.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh: “Điều nguy hiểm của sốt xuất huyết là bệnh có thể diễn biến nhanh và không phải lúc nào mức độ nặng cũng tương ứng với biểu hiện sốt.

Người bệnh cần đặc biệt cảnh giác trong ngày hết sốt nhưng xuất hiện nôn nhiều, đau bụng, vật vã, tiểu ít hoặc dấu hiệu xuất huyết. Với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng, việc hồi sức, truyền máu và can thiệp cầm máu kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với kết quả điều trị”.