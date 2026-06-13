Công an đang xác minh trường hợp thí sinh dùng điện thoại nhờ AI giải đề

Bộ GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhằm ngăn chặn gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Thượng tá Lê Quang Hiển - Phó trưởng Phòng An ninh y tế, giáo dục, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an - cho biết trong số các thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 69 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh để làm rõ mức độ vi phạm của từng thí sinh. "Khi có kết quả xác minh, các cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể", ông Hiển nói.

Liên quan đến công tác phòng ngừa tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết bộ đã sớm đánh giá nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong thi cử.

Trên cơ sở đó, ngành giáo dục phối hợp với lực lượng công an tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi về cách nhận diện, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Bộ cũng yêu cầu phổ biến kỹ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Thí sinh được quán triệt thông qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật, đồng thời nhắc nhở các thiết bị không được mang vào phòng thi nhằm ngăn ngừa việc phát tán đề thi dưới mọi hình thức trong thời gian làm bài.

Theo Bộ GD-ĐT, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay tại tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại những điểm thi được đánh giá có nguy cơ cao.

Thông tin thêm về việc này, Thượng tá Lê Quang Hiển cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GD-ĐT lên phương án dùng thiết bị công nghệ để phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Việc đưa các thiết bị quét an ninh cầm tay đã được sử dụng khá hiệu quả tại các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng... hạn chế tình trạng thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi do vô ý hay cố tình.

Tính đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định chưa phát hiện lộ lọt đề thi của 14 môn thi trên mạng xã hội.