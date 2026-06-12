74 thí sinh bị đình chỉ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ GD-ĐT cho biết, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Theo Bộ GD-ĐT, tới thời điểm này, công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của kỳ thi với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cho biết, theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1-5/7.

Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.