Sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh: Giám sát con học quá mức khiến trẻ sợ học hơn

Khi phát hiện bài làm của con có chỗ chưa đúng, cha mẹ không nên chỉ ra lỗi sai cụ thể ngay lập tức, mà chỉ nên nói là “Con làm khá tốt, nhưng bài này có chỗ chưa đúng, con xem lại nhé”. Hoặc cha mẹ có thể khoanh một vòng tròn nhỏ ở vị trí có vấn đề, để trẻ tự tìm ra chỗ sai và tự sửa lại.

Từ lớp 3 trở lên, cha mẹ nên chú trọng việc kiểm tra cách con suy nghĩ, cách trình bày phép tính có đúng không, còn kết quả tính toán thì để con tự kiểm tra. Nếu kết quả sai, khi giáo viên chấm bài hoặc khi làm bài kiểm tra bị đánh dấu sai (×), hãy để trẻ tự cảm thấy tiếc nuối, hối hận. Lúc đó, cha mẹ chỉ cần nhẹ nhàng an ủi: “Tiếc quá, sai một chút thôi là được điểm cao rồi. Không sao, lần sau chú ý hơn, chắc chắn sẽ làm tốt”.

Đừng trở thành “người giám sát” bài vở của con

Một số cha mẹ thường ngồi kè kè bên cạnh khi con làm bài, hễ thấy con viết sai, chữ xấu hoặc lệch là vội vàng sửa và trách mắng: “Làm gì mà lại sai nữa rồi? Nói bao nhiêu lần vẫn không nhớ. Thật là bực mình”.

Hãy thử nghĩ xem, trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng như vậy, liệu hứng thú và năng lượng học tập của trẻ còn được duy trì không? Trong tình huống đó, dù cha mẹ có giảng giải hay khuyên răn thế nào, trẻ cũng không thể nghe lọt tai, và càng khó sửa sai.

Cách làm đúng là trước hết cha mẹ hãy hỏi xem con hôm nay có bao nhiêu bài tập, rồi để con tự làm bài. Cha mẹ có thể làm việc riêng, tránh làm phiền, đợi con làm xong mới kiểm tra lại theo phương pháp gợi ý ở trên.

Làm thế nào để rèn cho trẻ thói quen tập trung khi làm bài tập?

Nhiều phụ huynh phàn nàn rằng, con làm bài không tập trung, hay trì hoãn, chỉ vài bài thôi mà làm mất cả buổi. Cha mẹ có thể tham khảo các cách để trẻ hình thành thói quen tập trung dưới đây:

1. Áp dụng “phương pháp giới hạn thời gian khuyến khích”

Ví dụ: Cha mẹ ước lượng lượng bài tập và thời gian hoàn thành hợp lý, rồi hỏi ý kiến con: “Môn tiếng Anh con làm trong 40 phút được không? Còn Toán 30 phút nhé? Nếu con làm xong trong thời gian này, mẹ sẽ thưởng cho một ngôi sao. Khi đủ 5 ngôi sao, con sẽ được nhận món quà hoặc đi chơi chỗ con thích”.

Thông thường, trẻ sẽ rất vui khi được tham gia thỏa thuận như vậy. Nếu thấy con hơi mất tập trung, chỉ cần nhắc nhẹ nhàng: “Con đã làm được 15 phút rồi đó, cố lên nhé”.

Dù nhà là nơi thoải mái hơn trường học, nhưng nếu trẻ thiếu tập trung hoặc trì hoãn quá mức, cha mẹ có thể nhắc khéo như vậy để giúp trẻ quay lại nhịp học. Điều cha mẹ cần lưu ý là phương pháp giới hạn thời gian khuyến khích chỉ nhằm sửa thói quen làm bài chậm, nên chỉ cần trẻ hoàn thành đúng thời gian là đã đạt yêu cầu, chưa cần xét chất lượng bài làm.

2. Sử dụng “phương pháp trấn an giữa chừng”

Khi phát hiện con làm bài tập quá chậm và cha mẹ cảm thấy cần phải can thiệp, họ có thể nói rằng: “Con gặp bài khó à? Làm mãi chưa xong, có cần bố/mẹ giúp con một chút không”.

Câu hỏi này trước hết sẽ kéo sự chú ý của trẻ trở lại việc học, giúp con tạm dừng trạng thái chểnh mảng. Thông thường, trẻ sẽ trả lời rằng “không khó, con làm được”, lúc này cha mẹ nên giữ vẻ mặt bình tĩnh, khích lệ: “Chỉ cần cố gắng chút nữa là sẽ xong”.

Phương pháp này thực chất là ngăn chặn hành vi trì hoãn, đồng thời giúp trẻ hiểu rằng cha mẹ đang quan tâm tới con.

Với những đứa trẻ hay chậm trễ hoặc thích chơi khi làm bài, cha mẹ tuyệt đối không nên thường xuyên dùng lời trách mắng hoặc phàn nàn, chẳng hạn như: “Làm bài gì mà chẳng bao giờ tập trung", "Nhanh lên, đừng chơi nữa”, “Mấy bài thôi mà làm cả buổi, đúng là chẳng ra sao”.

Càng la mắng, càng chì chiết, trẻ sẽ càng phản kháng và hình thành thói quen xấu sâu hơn, mất hứng thú học tập.

Cách hướng dẫn trẻ làm bài tập đúng cách

- Khuyến khích trẻ tự đọc lại đề bài nhiều lần

Nhiều bài tập không khó, nhưng trẻ thiếu kiên nhẫn và dễ bỏ cuộc. Nếu cha mẹ chỉ luôn cách giải ngay, trẻ sẽ hình thành thói quen ỷ lại, không chịu suy nghĩ.

Cách tốt nhất là động viên trẻ tự đọc lại đề bài nhiều lần, để trẻ tự tìm ra hướng giải. Khi trẻ làm được, hãy khen ngợi kịp thời để củng cố sự tự tin và hứng thú học tập.

- Sử dụng ví dụ tương tự để hướng dẫn

Khi trẻ đã cố gắng nhưng vẫn không giải được, cha mẹ không nên đưa ra đáp án ngay. Thay vào đó, hãy đưa ra một bài toán ví dụ tương tự, cùng trẻ phân tích, thảo luận và tìm cách giải.

Khi hiểu bài ví dụ, trẻ sẽ dễ dàng vận dụng để giải bài gốc, đồng thời rèn tư duy chuyển đổi và linh hoạt. Cách này giúp trẻ học chủ động, hiểu bản chất vấn đề, thay vì học vẹt hoặc làm theo máy móc.

- Hướng dẫn trẻ nắm “điểm mấu chốt” của bài toán

Khi cha mẹ không thể đưa ra ví dụ tương tự, hãy giúp trẻ xác định điều kiện trọng tâm và hướng suy luận chính. Cha mẹ chỉ nên gợi mở hướng đi, không nên chỉ sẵn từng bước cho con.