Điểm chuẩn loạt trường đại học "hot" Hà Nội năm 2026 dự kiến: Trường tăng gần 2 điểm, trường vượt mức 28,5

Dự báo điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về tuyển sinh đại học năm 2026, TS. Lưu Hữu Đức, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, cho biết mặc dù năm nay Học viện tăng chỉ tiêu và mở thêm các chương trình đào tạo mới nhưng mặt bằng điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm 2025.

"Phổ điểm của Học viện chủ yếu dao động trong khoảng từ 21 đến 27 điểm. Chỉ một số chương trình đào tạo, ngành học có nhu cầu xã hội cao, lượng thí sinh đăng ký lớn, điểm chuẩn có thể tăng khoảng 1-2 điểm so với năm trước. Còn phần lớn các ngành sẽ giữ ở mức ổn định", TS. Lưu Hữu Đức dự báo.

TS Đức nhận định, năm nay, các ngành truyền thống của Học viện như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế vẫn là những ngành nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh. Bên cạnh đó, nhiều ngành mới mở trong thời gian gần đây cũng nhanh chóng tạo được dấu ấn như Khoa học dữ liệu, Luật và các chương trình đào tạo gắn với ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính.

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm nay có thể tăng do hai nguyên nhân: số thí sinh dự thi theo tổ hợp B00 tăng và lượng thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên cũng nhiều hơn so với năm trước.

Cụ thể, ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của khối ngành Y Dược - có khoảng 47.200 thí sinh tham gia xét tuyển, tăng hơn 2.200 so với năm ngoái.

Trong đó, khoảng 839 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên và 505 thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên.

Điểm trung bình của tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đạt 19,69, tăng 1,4 điểm so với năm ngoái. Điểm trung vị đạt 19,95, cao hơn 1,95 điểm, trong khi hình dạng phổ điểm cơ bản tương đồng với năm 2024.

Theo PGS Tùng, nguồn tuyển của các trường khối ngành sức khỏe cũng tăng. Trong đó, ở khối B00, số thí sinh đạt ngưỡng từ 24-26 điểm cao hơn năm ngoái khoảng 30%. Số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên cũng cao hơn 44-95%, tùy mức điểm.

“Về phân bố phổ điểm, chúng tôi thấy gần tương tự như năm 2024. Do đó, về cơ bản, điểm chuẩn năm nay sẽ sát với điểm chuẩn năm 2024 hơn năm 2025. Các mức điểm có thể tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm (đối với các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp gốc) so với năm ngoái, tùy từng ngành. Theo đó, mức tăng với tổ hợp A00 và D01 sẽ nhẹ hơn một chút so với B00”, PGS Tùng cho hay.

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2026

Trao đổi với PV Báo Dân Việt về điểm chuẩn đại học năm 2026, PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải, đưa ra dự báo sẽ có sự tặng giảm theo từng nhóm ngành.

"Các ngành có điểm chuẩn trên 25 điểm nhiều khả năng giảm khoảng 0,5-1 điểm so với năm 2025. Nhóm ngành có điểm chuẩn dưới 20 điểm có thể tăng nhẹ. Trong khi đó, các ngành có mức điểm chuẩn từ 20-24 điểm được dự báo sẽ giữ tương đối ổn định", PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa cho hay.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải với ngành duy nhất lấy trên 27 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Điểm chuẩn lần lượt ở hai cơ sở là 27,52 và 27,38.

Các ngành còn lại đa số trong khoảng 20-26. Hai ngành lấy hơn 15 như Quản lý đô thị và công trình (phân hiệu TP HCM), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh (phân hiệu TP.HCM).

Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của trường. Theo đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng ngành Khoa học máy tính được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu với điểm chuẩn trên 28,5.

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến lấy từ 27,5-28,5 điểm.

Phần lớn các ngành còn lại có điểm chuẩn khoảng 25,75-26,5 điểm. Một số ngành được dự báo có mức điểm thấp hơn, khoảng 20-22 điểm, gồm Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược, Hóa học Mỹ phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi trường...

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội dao động 19-29,39, trong đó chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2026

TS Trịnh Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Điện lực, cho hay theo khảo sát sơ bộ về số nguyện vọng đăng ký, điểm chuẩn năm nay của trường sẽ không biến động nhiều, chênh lệch tăng - giảm tùy ngành nhưng chủ yếu trong khoảng 0,5-1 điểm.

Riêng ngành Công nghệ vật liệu chắc chắn tăng do phải đáp ứng điều kiện đầu vào với lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trong đó thí sinh phải đạt 7,5 điểm Toán trở lên. Năm ngoái, ngành này lấy 21,35 điểm theo tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp.

Còn các ngành khác có điểm chuẩn từ 16,5 đến 23,33, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.