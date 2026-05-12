Chân dung tân Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM từng là "thủ khoa kép"

Sinh ngày 22/9/1978 tại vùng đất Khánh Hòa, con đường học vấn của PGS.TS. Bùi Quang Hùng gắn liền với những thành tích xuất sắc tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH).

Năm 1996, ông bước chân vào giảng đường với danh hiệu Thủ khoa đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Không dừng lại ở vạch xuất phát ấn tượng, bốn năm sau, ông tiếp tục khẳng định bản thân khi trở thành Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán niên khóa 1996-2000.

Hành trình chinh phục tri thức của Tân Giám đốc UEH tiếp tục vươn xa ra đấu trường quốc tế.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng từ "thủ khoa kép" trở thành Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH

Ông lần lượt lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Á Châu AIT (Thái Lan) và Thạc sĩ Tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp). Sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, ông trở về bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán ngay tại mái trường UEH và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư vào năm 2023.

Năm 2001, hành trình nghề nghiệp của ông tại UEH chính thức bắt đầu trên bục giảng với vai trò giảng viên và nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán.

Trải qua hơn 20 năm công tác, PGS.TS. Bùi Quang Hùng đã kinh qua nhiều vị trí quản lý quan trọng, trải dài trên nhiều mảng hoạt động của nhà trường: từ Bí thư Đoàn trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, cho đến Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và Phó Giám đốc UEH.

Sự cống hiến bền bỉ và năng lực lãnh đạo của ông đã được tập thể nhà trường ghi nhận bằng những lá phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Quy trình giới thiệu và bổ nhiệm được thực hiện bài bản, qua các bước hội nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt với kết quả biểu quyết tín nhiệm đạt 100% ở tất cả các bước.

Ngày 11/5/2026, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký Quyết định số 1118/QĐ-BGDĐT, chính thức giao phó trọng trách Giám đốc UEH cho PGS.TS. Bùi Quang Hùng.

Việc bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Quang Hùng không chỉ đơn thuần là một bước chuyển giao thế hệ lãnh đạo, mà còn là sự tiếp nối chiến lược và triết lý phát triển nhất quán của UEH trong 50 năm qua.

Cùng với các lãnh đạo tiền nhiệm, ông đã và đang trực tiếp triển khai nhiều đề án quan trọng như tự chủ toàn diện, chuyển đổi số và thúc đẩy các mô hình hợp tác tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Khánh Hòa.

Lĩnh vực nghiên cứu sâu rộng về quản trị đại học và phát triển mô hình đại học bền vững là bệ phóng vững chắc để Tân Giám đốc dẫn dắt nhà trường trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh UEH vừa được Chính phủ và Bộ GDĐT chọn làm 1 trong 3 đại học khu vực Đông Nam Bộ để đầu tư trọng điểm thành trường tiên tiến hàng đầu châu Á, trọng trách đặt lên vai vị Tân Giám đốc là rất lớn.

Với nền tảng là 8 giá trị văn hóa cốt lõi của UEH (đoàn kết, nghĩa tình, tận tâm, chuyên nghiệp, đổi mới, tiên phong, quốc tế hóa, bền vững), PGS.TS. Bùi Quang Hùng mang theo khát vọng mạnh mẽ: đưa UEH vào Top 150 châu Á vào năm 2030 và vươn lên Top 100 châu Á vào năm 2045.