TPHCM rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 11-5 cho biết vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu; các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT công lập, ngoài công lập về rà soát năng lực tiếng Anh đối với nhà giáo.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh, xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo dạy tiếng Anh, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy các môn học, chuyên ngành khác bằng tiếng Anh, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường, xã, đặc khu; hiệu trưởng, thủ trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp trực thuộc sở (công lập và ngoài công lập) tổ chức cho nhà giáo trong trường (trừ giáo viên dạy tiếng Anh) rà soát, tự đánh giá năng lực tiếng Anh thực tế thời điểm hiện tại theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam; nhu cầu bồi dưỡng về năng lực tiếng Anh, các năng lực khác để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp nhằm triển khai nhiệm vụ giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh trong nhà trường.

Tổng hợp kết quả tự đánh giá của giáo viên, cập nhật số liệu rà soát vào bảng tổng hợp tại các liên kết: https://bit.ly/bctrinhdoTAubndpx (đối với phường, xã, đặc khu). Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp (công lập và ngoài công lập) trực thuộc sở tại liên kết: https://bit.ly/bctrinhdoTAdvsnso. Sở GD-ĐT TP lưu ý không thực hiện rà soát, đánh giá năng lực đối với giáo viên dạy tiếng Anh; không thực hiện báo cáo số liệu bằng văn bản, chỉ thực hiện báo cáo tại các liên kết.

Giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập từ mầm non đến THPT, trừ giáo viên tiếng Anh đều sẽ thực hiện rà soát năng lực tiếng Anh

Trước đó, vào tháng 5-2025 (thời điểm chưa sáp nhập), Sở GD-ĐT cũng thực hiện kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh với quy mô lớn đối với giáo viên, cán bộ quản lý toàn TP.

Theo kết quả khảo sát, đã có 50.278 giáo viên (tiểu học có 22.284 giáo viên, THCS là 10.088 và THPT là 8.229) tham gia thực hiện bài khảo sát trực tuyến theo dạng trắc nghiệm khách quan, thời lượng 90 phút. Trong số 50.278 giáo viên có 4.721 giáo viên tiếng Anh và 45.557 giáo viên các môn học khác.

Những giáo viên nói trên đã thực hiện bài khảo sát năng lực tiếng Anh, có nội dung được thiết kế và chuẩn hóa bởi Cambridge Assessment English, bảo đảm tính khách quan, khoa học và độ tin cậy cao trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh. Bài khảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu chuẩn châu Âu CEFR (từ A1 đến C2).

Kết quả thống kê trong tổng số 50.278 giáo viên thực hiện bài khảo sát có 9,45% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 11,35%; B1 là 35,09%; B2 là 13,63%; C1 là 3,69%; C2 là 0,29% và các trình độ khác là 26,5%.

Nếu tính riêng từng cấp học thì kết quả cho thấy: Tiểu học với 22.284 giáo viên thực hiện bài khảo sát thì có 9,95% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 11,85%; B1 là 34,46%; B2 là 13,43%; C1 là 1,91%; C2 là 0,17%...

Cấp THCS với 10.088 giáo viên tham gia khảo sát thì có 9,94% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 12,05%; B1 là 34,57%; B2 là 14,24%; C1 là 3,14%; C2 là 0,22%...

Cấp THPT với 8.229 giáo viên tham gia thì kết quả thống kê có 7,23% giáo viên đạt trình độ A1; A2 là 8,7%; B1 là 34,74%; B2 là 12,91%; C1 là 9,27%; C2 là 0,71%...