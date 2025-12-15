Đại học Quốc gia TP.HCM có nữ giám đốc đầu tiên

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, hiện là Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM.

Đây là sự kiện lịch sử đối với ĐHQG-HCM, hệ thống đại học có quy mô hàng đầu Việt Nam, khi lần đầu tiên được dẫn dắt bởi một nữ giám đốc. Quyết định này được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá mới trong quản lý và phát triển cho hệ thống giáo dục đại học lớn nhất khu vực phía Nam.

Sự nghiệp và thành tựu khoa học của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Thiện Thông

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà là cựu sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM) năm 1996. Bà tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên vào năm 2001.

Năm 2002, bà sang Nhật Bản nghiên cứu và nhận bằng Tiến sĩ Dược học tại Trường Đại học Y Dược Toyama năm 2005.

Quay về Việt Nam, TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã có một chặng đường dài cống hiến tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, lần lượt giữ các vị trí quan trọng: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa và Trưởng khoa Hóa học. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên và từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào năm 2024.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai bắt đầu đảm nhận vai trò Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, phụ trách các lĩnh vực then chốt như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp – địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Dấu ấn trên bản đồ khoa học quốc tế

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc từ dược liệu. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ nguồn dược liệu trong nước, mở ra hướng ứng dụng khoa học có giá trị cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong, nhóm nghiên cứu của bà đã gặt hái nhiều thành công với Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM (2019). Đặc biệt, năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ.

Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, khẳng định vị thế khoa học Việt Nam.

Gần đây nhất, tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) ở Rio de Janeiro (Brazil), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã được công nhận là Viện sĩ TWAS. Bà là một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt được danh hiệu cao quý này, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp học thuật của mình.