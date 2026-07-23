Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng dự thảo thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân; bảo đảm giá trị sử dụng và chất lượng của chứng chỉ; tạo điều kiện cho người học được tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn.

Nội dung dự thảo xác định cụ thể các loại chứng chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh, nhằm tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau trong quá trình thực hiện.

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo “khu trú” nhóm chứng chỉ được công nhận để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ và các chứng chỉ theo khung năng lực hoặc chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành; chứng chỉ xác nhận kết quả các kỳ thi độc lập sử dụng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng; các loại chứng chỉ khác do Bộ GD&ĐT quy định.

Bộ GD&ĐT đề xuất công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục

Các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hay chứng chỉ liên quan đến chức danh nghề nghiệp nhà giáo tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Nhà giáo.

Dự thảo cũng đưa ra hệ thống yêu cầu bảo đảm chất lượng trong công nhận chứng chỉ. Theo đó, chứng chỉ chỉ được công nhận do tổ chức hoạt động hợp pháp cấp, có giá trị sử dụng tại nước sở tại (đối với chứng chỉ nước ngoài), đồng thời đơn vị cấp phải có quy chế đào tạo hoặc quy chế tổ chức thi rõ ràng, minh bạch và có minh chứng về giá trị sử dụng của chứng chỉ.

Quy chế tổ chức thi phải quy định đầy đủ các nội dung từ điều kiện dự thi, bảo mật đề thi, phòng chống gian lận, quản lý dữ liệu đến cơ chế tài chính và xử lý vi phạm. Ba cấp có thẩm quyền công nhận chứng chỉ, gồm: Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT và người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mỗi cấp chịu trách nhiệm công nhận các loại chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý.

Cho phép cơ sở giáo dục sử dụng chứng chỉ lẫn nhau

Đáng chú ý, dự thảo cho phép các Sở GD&ĐT và các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả công nhận chứng chỉ của đơn vị khác mà không phải thực hiện lại thủ tục công nhận, nếu kết quả đó vẫn còn hiệu lực.

Quy định này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thời gian, chi phí và tránh tình trạng đánh giá lặp lại đối với cùng một loại chứng chỉ, đồng thời thúc đẩy liên thông trong toàn hệ thống giáo dục. Để tăng tính khách quan, dự thảo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải thành lập hội đồng tư vấn công nhận chứng chỉ gồm từ 7 đến 11 thành viên, trong đó ít nhất hai phần ba là các nhà khoa học, chuyên gia về khảo thí hoặc quản lý chứng chỉ. Chứng chỉ chỉ được đề xuất công nhận khi có ít nhất hai phần ba thành viên hội đồng đồng ý. Thành viên có xung đột lợi ích hoặc làm sai lệch kết quả có thể bị xem xét hủy kết quả công nhận và xử lý theo quy định.

Kết quả công nhận chứng chỉ cũng có thể bị hủy bỏ trong trường hợp có căn cứ xác định hồ sơ đề nghị công nhận có thông tin giả mạo hoặc theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc hồ sơ và chứng chỉ không bảo đảm theo quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, đối với các chứng chỉ đã được sử dụng trước khi thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được sử dụng. Khi khung năng lực được sửa đổi hoặc thay thế, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát các chứng chỉ đã công nhận để quyết định tiếp tục công nhận hay không. Trường hợp không tiếp tục công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.