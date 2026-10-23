Bài tập "lạ đời" ở trường đại học: Sinh viên gọi điện cho người lạ, liên tục bị nghi lừa đảo

Năm 2015, ông Từ Khải, cựu nhà sản xuất kiêm đạo diễn truyền hình, mở khóa học “Biểu đạt bằng lời nói” tại ngôi trường danh tiếng thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Sau nhiều năm, đây trở thành một trong những môn học tự chọn được sinh viên yêu thích nhất trường.

Bài tập nổi tiếng nhất của khóa học là sinh viên phải gọi điện ngẫu nhiên cho một người lạ để phỏng vấn họ.

Nhiều sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ gặp không ít khó khăn với nhiệm vụ này. Một số nhờ bố mẹ hoặc bạn bè đóng giả người lạ, trong khi những người khác đăng bài lên mạng xã hội để tìm người phỏng vấn.

Sinh viên thảo luận về bài tập gọi điện ngẫu nhiên cho người lạ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Ảnh: Sohu

Một sinh viên có biệt danh Connie ban đầu cũng đăng bài tìm người tham gia, nhưng sau đó quyết định tự gọi đến những số điện thoại ngẫu nhiên ở Nam Kinh.

Một số người nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo. Sau nhiều lần gọi điện, Connie cuối cùng cũng gặp được một sinh viên khác ở Nam Kinh đồng ý trả lời phỏng vấn.

Một sinh viên khác tên Hồng Nhất Minh thử gọi điện cho những số máy ngẫu nhiên trong thành phố. Trong hơn 30 cuộc gọi, chỉ có 5 người nghe máy. Ba người lập tức cúp máy, một người nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo, còn người cuối cùng đồng ý trò chuyện.

Người được Hồng phỏng vấn làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Trong cuộc gọi, người này chia sẻ kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp, kể về cuộc sống và những hoạt động lúc rảnh rỗi ở Nam Kinh, đồng thời giới thiệu hai con mèo của mình.

Connie cho biết bài tập ngày càng khó vì nhiều người hiện nay không muốn nghe điện thoại từ số lạ, lo bị làm phiền hoặc mắc bẫy lừa đảo.

Một số sinh viên thậm chí bỏ học phần này vì bài tập gọi điện. Ngược lại, nhiều người đã hoàn thành khóa học lại đề nghị ông Từ đừng bỏ bài tập nói trên.

Ông Từ cho biết mục đích của bài tập là giúp sinh viên biết đặt mình vào vị trí của người khác và học cách đồng cảm.

“Thể hiện bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sinh viên cần học cách trân trọng sự giúp đỡ của người khác” - ông nói.

Theo ông Từ, khóa học được thiết kế để giúp sinh viên tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và trưởng thành hơn.

Ông cho rằng quan niệm “làm nhiều, nói ít” khiến mọi người có xu hướng sống kín đáo, khiêm tốn và tập trung vào công việc. Điều này có thể có lợi cho việc học tập, nghiên cứu, nhưng đôi khi lại khiến họ bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân và cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Nhiều người trẻ Trung Quốc tự nhận mình là người hướng nội, thậm chí cho rằng bản thân mắc chứng “sợ giao tiếp xã hội”. Tuy nhiên, ông Từ cho rằng họ có thể chỉ đang thiếu cơ hội thực hành và học cách trò chuyện với người khác.

Ông cũng hy vọng khóa học sẽ giúp sinh viên năm nhất dễ hòa nhập với môi trường mới.

Connie kể rằng khi còn học tiểu học, cô rất thích phát biểu và thể hiện bản thân. Nhưng khi lên trung học, sự chủ động ấy lại bị xem là “thích thể hiện”. Khi áp lực thi đại học (gaokao) ngày càng lớn, các bạn cùng lớp của cô cũng dần ít nói và khép kín hơn.

Ông Từ cho rằng khóa học của mình đang giúp sinh viên bù đắp những kỹ năng giao tiếp mà họ chưa có nhiều cơ hội rèn luyện từ khi còn học tiểu học.

Ngoài việc hướng dẫn sinh viên cách nói chuyện và diễn đạt ý tưởng, ông còn tổ chức các hoạt động giúp họ hiểu cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp, chẳng hạn như ánh mắt, nét mặt và cử chỉ.

Trong nhiều năm liền, khóa học được sinh viên Đại học Nam Kinh bình chọn là một trong những môn học yêu thích nhất. Ông Từ cũng nhận được nhiều giải thưởng của trường, trong đó có danh hiệu “Giảng viên được yêu thích nhất” và “Giảng viên có sức hút”.