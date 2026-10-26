Bà nội ở Cà Mau xông vào lớp xé áo, đánh cô giáo mầm non, bị xử phạt 11 triệu đồng

Ngày 26/10, UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng xã này đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.M (ở xã Năm Căn) số tiền 11,25 triệu đồng.

Theo đó, bà M bị xử phạt về hành vi gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Con gái bà N.T.M đăng lời xin lỗi nữ giáo viên và tập thể Trường mầm non Năm Căn, tỉnh Cà Mau sau vụ mẹ mình đánh giáo viên. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 1/10, bà M đến Trường mầm non Năm Căn, nơi cháu nội mình đang học rồi bất ngờ xông vào đánh, chửi, xé đồ của nữ giáo viên tại lớp.

Trong lúc hành hung, bà M còn nói: "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta".

Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người đến can ngăn. Vụ việc khiến nữ giáo viên bị thương tích, ê ẩm cả người và rách áo.

Điều đáng nói là hành động của bà M xảy ra vào giờ cao điểm, trước mặt trẻ em và có nhiều người chứng kiến.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là vì bà M cho rằng nữ giáo viên đánh cháu nội mình nhưng lại không có chứng cứ.

Trước khi ra quyết định xử phạt bà M, Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.