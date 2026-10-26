Lùm xùm 5 hiệu trưởng xuống làm giáo viên sau sáp nhập ở Gia Lai: Sở GDĐT kết luận ra sao?

Sở GDĐT Gia Lai kết luận việc đưa 5 hiệu trưởng xuống làm giáo viên là sai định hướng

Ngày 26/10, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam đã ký thông báo gửi UBND phường Quy Nhơn Nam về kết quả kiểm tra, xác minh những phản ánh liên quan việc bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân viên kế toán tại các trường học sau sắp xếp.

Theo thông báo, qua kiểm tra, Sở GDĐT xác định việc UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí 5 hiệu trưởng trước sắp xếp không giữ chức hiệu phó xuống làm giáo viên tại các trường mới sau sắp xếp, là chưa đúng định hướng tại công văn của UBND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, Trường Tiểu học Kim Đồng với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hai hiệu trưởng cũ là bà H.T.H.T và bà M.H.T.Q được bố trí làm giáo viên.

Theo lý giải của địa phương, bà H.T.H.T còn 5 tháng đến tuổi nghỉ hưu, trong khi bà M.H.T.Q. chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2025-2026.

Tuy nhiên, Sở GDĐT cho rằng việc UBND phường áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý tại Điều 29, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP để không bố trí hai người này giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng mới là chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐT.

Sở cũng xác định việc bố trí các phó hiệu trưởng khác tại trường mới khi chưa xem xét, bố trí các hiệu trưởng cũ làm phó hiệu trưởng là chưa đúng định hướng của tỉnh.

Tình trạng tương tự xảy ra tại Trường THCS Quang Trung mới, sau khi sáp nhập với Trường THCS Ghềnh Ráng. Bà C.T.H.N, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ, còn một năm mười tháng công tác nên không đủ điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng theo tiêu chí về thời gian công tác còn lại.

Dù vậy, Sở cho rằng việc địa phương căn cứ quy định tại Điều 29, Nghị định 259/2026/NĐ-CP để không bố trí bà H.N làm phó hiệu trưởng trường mới là chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Tại Trường THCS Ngô Mây mới, sau khi sáp nhập với Trường THCS Nguyễn Huệ, hai hiệu trưởng cũ là ông N.A.V và bà N.T.T.H cũng không còn đủ điều kiện về tuổi để được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới.

Theo Sở GDĐT, việc không bố trí hai người này làm phó hiệu trưởng trường mới cũng chưa đúng định hướng của tỉnh, kéo theo phương án bố trí các phó hiệu trưởng khác tại trường chưa phù hợp.

Bố trí hai kế toán tại một trường là sai quy định

Theo Sở GDĐT tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Nam áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý quy định tại Điều 29, Nghị định 259/2026/NĐ-CP, để không bố trí năm hiệu trưởng trước sắp xếp, giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng theo định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC (đối với trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới, bố trí phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới).

Tuy nhiên, sau khi có phản ánh của dư luận và báo chí, UBND phường Quy Nhơn Nam đã làm việc với các hiệu trưởng cũ.

Qua làm việc, hai trong số năm hiệu trưởng là bà H.T.H.T và ông N.A.V bày tỏ nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới, mà chuyển sang làm giáo viên.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: ĐT.

Sở GDĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp (trừ trường hợp viên chức có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý) gồm: bà M.H.T.Q - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp, bà C.T.H.N - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước sắp xếp, bà N.T.T.H - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Ngoài vấn đề nhân sự quản lý, Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cũng kết luận việc UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí hai nhân viên kế toán/trường tại Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp, là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị quyết 37/2026/NQ-CP.

Quy định này nêu rõ mỗi cơ sở giáo dục mới được bố trí một nhân viên kế toán.

Đến ngày 24/10, UBND phường Quy Nhơn Nam đã ban hành quyết định điều chỉnh, bố trí một nhân viên kế toán tại mỗi trường nói trên.

Sở GDĐT tỉnh Gia Lai đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND phường Quy Nhơn Nam để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập.

Đặc biệt, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm (nếu có); trả lời kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Gia Lai (qua Sở GDĐT, Sở Nội vụ) trước ngày 31/10.