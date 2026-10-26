Xác minh video nữ sinh ở Nghệ An bị đánh đập ngay trong phòng học

Ngày 26/10, một số đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh được cho là ở Nghệ An bị đánh đập. Quang cảnh trong các đoạn video cho thấy nữ sinh bị đánh khi đang ở trong lớp.

Ở đoạn video thứ nhất, khi nữ sinh đang ở trong lớp, bất ngờ một bạn đi từ phía sau tới nắm tóc, đánh vào đầu, mặt nữ sinh. Thậm chí có lúc nạn nhân ngã xuống vẫn không buông tha. Thời điểm này, trong lớp học có nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ sinh được cho là ở trường THPT Đinh Bạt Tụy, Nghệ An bị đánh đập ngay trong phòng học. Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn video thứ 2, nữ sinh đang ngồi thì bất ngờ bị một nữ sinh khác tới đánh. Ngay sau đó, 2 nữ sinh khác cũng lao vào đánh hội đồng nạn nhân.

Sự việc được cho là xảy ra tại trường THPT Đinh Bạt Tụy ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

Ngày 26/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, đơn vị đã yêu cầu Trường THPT Đinh Bạt Tụy báo cáo rõ nội dung. Đồng thời, phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, bà Trần Vân Long - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy cho biết, nhà trường đang xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cụ thể khi có kết quả. Hiện tại, nữ sinh bị đánh có sức khoẻ ổn định, tiếp tục đến trường.