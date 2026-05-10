'Mách nước' sĩ tử giành điểm tối đa thi lớp 10

Tại Trường THCS Thái Thịnh, cô Vũ Thị Hoài Thu, giáo viên Ngữ văn nhấn mạnh rằng điều cốt lõi ở thời điểm hiện tại là học sinh phải rà soát và nắm thật chắc tri thức thể loại. Việc hiểu sâu sắc đặc điểm của các thể loại như truyện, thơ, kịch và ký sẽ là nền tảng vững chắc giúp các em giải quyết tốt các câu hỏi đọc hiểu.

Trong quá trình xử lý đề thi, cô Thu khuyên học sinh nên cầm bút gạch chân trực tiếp vào các từ khóa quan trọng ngay khi đọc ngữ liệu để đảm bảo không bỏ sót ý. Đồng thời, các em nên tuân thủ tuyệt đối trình tự câu hỏi từ đầu đến cuối vì đề thi đã được thiết kế theo mức độ tư duy từ dễ đến khó.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng khác đối với môn Ngữ văn là kỹ năng quản lý thời gian khi viết bài nghị luận xã hội. Nhiều thí sinh thường không căn chỉnh thời gian hợp lý, dẫn đến việc thiếu hụt thời lượng cho các bước cuối cùng, đặc biệt là phần đề xuất giải pháp trong dạng bài mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thường nằm ở phần cuối của bài.

Cô Thu cũng lưu ý các sĩ tử cần chú trọng hình thức trình bày và tập trung rút kinh nghiệm từ chính những lỗi sai của bản thân thay vì sa đà vào việc luyện đề một cách tràn lan.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên và lớp 10 chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra tập trung từ ngày 30/5 đến hết ngày 1/6.

Đối với môn Toán, những lỗi mất điểm đáng tiếc thường xuất phát từ việc đọc đề không kỹ dẫn đến hiểu sai yêu cầu, hoặc mất bình tĩnh khi gặp các câu hỏi có cách diễn đạt lạ dù thuộc dạng toán quen thuộc.

Cô Đỗ Thu Hà, giáo viên Trường THCS Thái Thịnh chỉ ra rằng ở phần Hình học, các bài toán trực quan mang tính phân loại cao thường gây áp lực tâm lý lớn cho học sinh. Để khắc phục, các em nên rèn luyện phương pháp tự giải lại những bài khó, đối chiếu đáp án và thực hành cho đến khi thành thạo để xóa bỏ cảm giác bối rối khi gặp lại trong phòng thi.

Riêng với môn Ngoại ngữ, việc bồi dưỡng vốn từ vựng được xem là ưu tiên hàng đầu để bứt phá điểm số.

Cô Phạm Trang Nhung, giáo viên có kinh nghiệm lâu năm luyện thi vào lớp 10, khẳng định thí sinh không chỉ cần nhớ nghĩa mà phải chú ý toàn diện đến các khía cạnh liên quan như phát âm, trọng âm và các cấu trúc ngữ pháp đi kèm.

Kinh nghiệm thực tế từ các kỳ thi gần đây cho thấy, các câu hỏi phân loại thường đan xen ngay trong các bài đọc hiểu thông qua những chi tiết nhỏ hoặc cụm từ ít phổ biến. Do đó, học sinh cần học kỹ cả những cấu trúc không thuộc nội dung chính của bài đọc, vì đây chính là công cụ để hội đồng ra đề phân loại nhóm học sinh khá và giỏi. Việc chủ động ghi chú và hệ thống lại toàn bộ các cấu trúc bổ trợ này trong quá trình luyện đề sẽ giúp thí sinh tránh được những bẫy điểm số đáng tiếc.

Ở giai đoạn nước rút này, các giáo viên đều đưa ra lời khuyên chung cho thí sinh là cần chú trọng giữ gìn sức khỏe và hệ thống lại kiến thức một cách khoa học để giữ vững tâm thế tự tin.