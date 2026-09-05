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3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào

Sự kiện: Dạy con

Nhiều hành vi tưởng như bình thường của cha mẹ lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và cách ứng xử của trẻ.

Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên của con trẻ. Muốn con biết tôn trọng, yêu thương và sống có trách nhiệm, người lớn trước hết cần điều chỉnh chính cách ứng xử của mình mỗi ngày.

3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào - 1

Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn
Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn

Nuông chiều con là bản năng của cha mẹ, nhưng nếu không có giới hạn, trẻ dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng đến tính cách và khả năng hòa...

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Theo Tường Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 17:34 PM (GMT+7)
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