Thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Có 5 thí sinh không làm thủ tục dự thi chiều nay

Chiều 13/8, Bộ GDĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi ngày 13/8 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo tổng hợp từ Hội đồng thi, tính đến 15h40 ngày 13/8, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 323 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi ngày 13/8 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dân Việt

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8/2026 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%. Trong đó, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học; tại Kỳ thi tổ chức ngày 11 và 12/6/2026, các thí sinh này dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8/2026.

Có 3 thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, sáng mai sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Ngày mai 14/8/2026, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, buổi chiều dự thi môn Toán.