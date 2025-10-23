Vị tiến sĩ nào từng trái lệnh vua, cứu cả làng khỏi họa diệt vong?

Chính xác

Năm 1740, khi Tổng thái giám Đề quận công Hoàng Công Phụ do có nhiều tội lỗi nên bị xử chết. Để “nhổ cỏ tận gốc”, triều đình sai Trịnh Ngô Dụng cầm quân về tàn sát làng Chèo, nơi có hành cung Quế Trạo, quê hương của Hoàng Công Phụ.

Là người chỉ cách làng Chèo vài cây số, Trịnh Ngô Dụng hiểu rõ dân nơi đây đều là người lương thiện, không dính dáng đến tội của Hoàng Công Phụ. Ông trăn trở rằng: “Tru di tam tộc nhà hoạn quan thì có thể, nhưng nỡ nào giết dân vô tội chỉ vì họ cùng quê?”.

Vì lòng nhân và đức nghĩa, ông quyết định trái lệnh vua, bí mật báo tin cho dân làng chạy sang tổng Hoàng Vân - quê hương của mình - để lánh nạn, cứu cả làng khỏi họa diệt vong.