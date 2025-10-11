Triều đại duy nhất nào nước ta từng 2 lần dời đô?

Chính xác

Triều đại duy nhất trong lịch sử Việt từng 2 lần dời đô là nhà Hậu Lê. Triều đại này được thành lập từ năm 1428 đến năm 1789, tồn tại đúng 355 năm (bị gián đoạn 6 năm, 1528-1533).

Đây cũng là triều đại tồn tại dài nhất sử Việt và được chia làm 2 thời kỳ lịch sử. Giai đoạn Lê Sơ kéo dài 99 năm (1428-1528), đóng đô ở Đông Kinh. Giai đoạn Lê Trung Hưng kéo dài 256 năm (1533-1789), đóng đô tại Vạn Lại (tạm thời) trong giai đoạn 1533-1597, sau đó là Đông Kinh (1597-1789).