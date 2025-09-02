Ngôi làng hẻo lánh gây sốt vì có 33 tiến sĩ

Làng Pengdao, tỉnh Phúc Kiến, nổi tiếng hồi cuối tháng 8, sau khi một video ghi lại buổi lễ trao học bổng hoành tráng ở đây lan truyền trên mạng. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức, do Quỹ Giáo dục gia tộc họ Quách chủ trì, vì hầu hết dân làng mang họ này.

Danh sách nhận học bổng gồm một nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa, 15 tân học viên cao học và 46 học sinh vừa trúng tuyển đại học. Tổng tiền thưởng là 217.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD), trong đó mức cao nhất là 8.000 nhân dân tệ (hơn 1.000 USD).

Trong lễ vinh danh, tất cả khoác khăn đỏ thêu dòng chữ "vinh quang của tổ tông", và cúi lạy bàn thờ như một cách thể hiện lòng biết ơn cội nguồn.

Khung cảnh lễ trao học bổng của làng Pengdao. Ảnh: Weibo

Làng Pengdao nằm ở vùng núi hẻo lánh của tỉnh Phúc Kiến với khoảng 6.000 dân. Từng vật lộn tồn tại do điều kiện canh tác khó khăn, người dân từ lâu coi trọng học hành, coi đây là cách để thoát nghèo. Đến nay, làng đã có 33 tiến sĩ tốt nghiệp các trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa, Cambridge (Anh), Cornell (Mỹ)... Những cuộn giấy đỏ ghi tên họ và ngôi trường được treo trang trọng trên một tòa nhà lớn trong làng.

"Làng tiến sĩ" Pengdao vì thế trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Gen học bá cộng thêm sự đầu tư cho giáo dục, ngôi làng này thực sự rất nghiêm túc", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

"Đúng là làng học bá mà, giỏi quá đi", người khác viết.

Guo Dongyu, Giám đốc Quỹ giáo dục dòng họ Quách tại địa phương, cho biết do truyền thống hiếu học từ lâu đời, các bậc cha mẹ ở Pengdao luôn chú trọng định hướng cho con từ khi còn nhỏ.

"Học bổng này nhằm khích lệ tình yêu quê hương, đất nước, tích cực làm việc thiện và nỗ lực học tập", ông nói.