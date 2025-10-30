Vì sao nhiều trường vẫn chưa có thông tin tuyển sinh ĐH 2026?

Tại TP HCM, một số trường đã dự kiến phương thức tuyển sinh ĐH 2026 như Trường ĐH Công nghiệp TP HCM xét tuyển tổng hợp, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM giữ nguyên các phương thức xét tuyển như năm 2025.

Thí sinh trúng vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM làm thủ tục nhập học

Tương tự, năm 2026, Trường ĐH Công thương TP HCM dự kiến vẫn sử dụng 5 phương thức (PT) xét tuyển như năm 2025, gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PT1); xét kết quả học tập THPT của cả 3 năm bậc THPT (PT2); xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2026 (PT3); xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức năm 2026 kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành (PT4); xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD- ĐT (PT5).

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết trường rất muốn sớm công bố chính thức thông tin tuyển sinh năm 2026 để thí sinh biết và lên kế hoạch cho việc đăng ký xét tuyển vào trường nhưng phải chờ Bộ GD-ĐT công bố quy chế tuyển sinh.

Trong khi đó, phần lớn các trường ĐH khác vẫn chưa có thông tin tuyển sinh năm 2026 (dù là dự kiến). Đại diện bộ phận tuyển sinh một trường ĐH tại TP HCM cho biết vẫn đang chờ quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT bởi đây là cơ sở để các trường ĐH xây dựng đề án. "Nếu trường thông báo là có phương thức xét học bạ nhưng sau này quy chế của bộ là không cho xét học bạ thì trường phải điều chỉnh thông tin tuyển sinh - việc này là không tốt với trường lẫn thí sinh" - vị này nói.

Ngày 18- 9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 để nhìn lại kết quả một năm qua và xác định nhiệm vụ cho năm tới. Tại hội nghị này, Bộ GD-ĐT đã phát phiếu khảo sát về tuyển sinh ĐH từ năm 2026 tới đại biểu của hơn 200 trường ĐH. Trong đó, với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng. Tại thời điểm này, Bộ GD- ĐT vẫn chưa chốt các trường có được xét học bạ hay không.