Học viện Ngân hàng bỏ xét tuyển học bạ độc lập

Học viện Ngân hàng ngày 8/1 công bố sử dụng ba phương thức tuyển sinh năm 2026, gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

So với năm ngoái, trường không còn xét riêng điểm học bạ hay điểm các kỳ thi đánh giá năng lực nữa. Thay vào đó, ở phương thức xét tuyển kết hợp, trường sử dụng kết quả học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT), điểm bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc bài thi đánh giá năng lực đầu vào đại học V-SAT.

Cách tính điểm xét tuyển của Học viện Ngân hàng như sau:

Điểm xét = Điểm theo phương thức + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên

Trong đó, trường cộng tối đa 3 điểm khuyến khích cho các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; có chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT, BTEC...); đạt kết quả xuất sắc trong các môn thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm cộng cụ thể cho từng nhóm chưa được công bố.

Nếu điểm xét vượt quá 30 sau khi đã cộng điểm khuyến khích và ưu tiên, thì điểm tối đa được tính là 30.

Đại diện Học viện Ngân hàng trong ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng năm 2025. Ảnh: Học viện Ngân hàng

Năm ngoái, trường tuyển khoảng 3.600 sinh viên. Điểm chuẩn từ 21 đến 26,97 điểm, tùy theo chương trình. Một số ngành thu hút đông thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức cao là: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Học phí Học viện Ngân hàng năm 2025 là khoảng 26,5-28 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn, 40 triệu đồng ở chương trình chất lượng cao.