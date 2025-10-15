Thêm 2 trường ĐH dự kiến phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026

PGS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết tuyển sinh ĐH năm 2026, trường giữ nguyên các phương thức xét tuyển như năm 2025 và mở 3 ngành mới gồm: ngôn ngữ Trung Quốc; bảo hiểm; quản trị khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Thí sinh trúng tuyển ĐH năm 2025 làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.

Các phương thức dự kiến được Trường ĐH Ngân hàng TP HCM áp dụng cho kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD- ĐT.

Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT; chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của trường.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026.

Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các ngành, chương trình tuyển sinh năm 2026:

Các ngành, chương trình đào tạo tuyển sinh ĐH năm 2026 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM năm 2026 dự kiến mở mới một số ngành gồm: Trí tuệ nhân tạo, điều dưỡng, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Về phương thức xét tuyển, năm 2025 trường sử dụng 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn; xét kết quả học bạ năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm do ĐHQG-TP HCM tổ chức.