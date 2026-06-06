Người phụ nữ phổi trắng xóa vì một sai lầm khi dùng điều hòa nhiều gia đình Việt vẫn mắc phải mỗi mùa hè

Ho liên tục, sốt kéo dài rồi phát hiện phổi gần như trắng xóa

Phụ nữ Mới dẫn nguồn từ HK01 cho hay: Bà Hà, sống tại Hàng Châu (Trung Quốc), vốn có sức khỏe khá tốt và hiếm khi đau ốm. Tuy nhiên, vào đầu mùa hè, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt thất thường, mệt mỏi và ho nhẹ.

Ban đầu, gia đình nghĩ bà chỉ bị cảm lạnh do nằm điều hòa nên đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhà. Sau vài ngày điều trị bằng kháng sinh thông thường nhưng không cải thiện, tình trạng của bà ngày càng nghiêm trọng. Những cơn ho kéo dài khiến bà mất ngủ, cơ thể suy kiệt nhanh chóng.

Khi được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa, kết quả chụp CT khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ: một vùng đông đặc lớn đã bao phủ gần như toàn bộ phổi phải, khiến lá phổi hiện lên trắng xóa trên phim chụp.

Ảnh minh họa

Qua quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện một chi tiết quan trọng: chiếc điều hòa trong phòng bà đã không được vệ sinh suốt nhiều tháng, kể từ mùa đông năm trước. Khi thời tiết nóng lên, bà chỉ đơn giản bật máy sử dụng trở lại mà không hề làm sạch hay bảo dưỡng.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bà mắc viêm phổi do vi khuẩn Legionella - tác nhân gây bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi nặng có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

May mắn là sau khi được dùng kháng sinh phù hợp và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe của bà dần ổn định.

Sai lầm nhiều gia đình Việt dễ mắc phải

Theo các chuyên gia hô hấp, trường hợp như bà Hà không hề hiếm gặp.

Nhiều gia đình có thói quen để điều hòa "ngủ đông" suốt nhiều tháng rồi đến mùa nóng mới bật lên sử dụng ngay. Thậm chí có những chiếc điều hòa được dùng liên tục nhiều năm nhưng chưa từng được vệ sinh tổng thể.

Trong thời gian không hoạt động, bên trong điều hòa dễ tích tụ bụi bẩn, hơi ẩm, tế bào da chết, nấm mốc và nhiều loại vi sinh vật khác. Các vị trí như dàn lạnh, khay nước ngưng tụ hay hệ thống quạt gió là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển.

Khi máy được bật lên, luồng khí lạnh sẽ vô tình phát tán các hạt bụi, nấm mốc và vi khuẩn vào không khí. Người trong phòng hít phải trong thời gian dài có thể gặp nhiều vấn đề về đường hô hấp.

Điều đáng nói là nhiều người cho rằng chỉ cần tháo lưới lọc ra rửa là đủ. Trên thực tế, phần lớn vi khuẩn lại nằm sâu bên trong dàn lạnh - nơi người dùng thông thường khó tiếp cận nếu không vệ sinh đúng cách.

Cách vệ sinh điều hòa giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh điều hòa định kỳ từ 3 - 6 tháng một lần tùy tần suất sử dụng. Trước mỗi mùa hè, việc kiểm tra và làm sạch máy là điều rất cần thiết.

Một số bước cơ bản có thể thực hiện tại nhà gồm:

Ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh.

Tháo và rửa sạch lưới lọc bụi bằng nước sạch.

Để lưới lọc khô tự nhiên ở nơi thoáng mát.

Dùng dung dịch chuyên dụng làm sạch dàn lạnh theo hướng dẫn.

Kiểm tra đường ống thoát nước ngưng tụ.

Cho máy chạy thử từ 20 - 30 phút sau khi vệ sinh.

Đối với điều hòa sử dụng lâu năm hoặc hệ thống điều hòa trung tâm, nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo làm sạch toàn bộ các bộ phận bên trong.

Điều hòa giúp làm mát, nhưng đừng để trở thành nguồn phát tán bệnh tật

Không có gì sai khi sử dụng điều hòa trong những ngày nắng nóng. Vấn đề nằm ở cách sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.

Một chiếc điều hòa sạch không chỉ giúp không khí trong lành hơn mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, dị ứng và nhiễm trùng. Ngược lại, việc bỏ quên khâu vệ sinh trong nhiều tháng hoặc nhiều năm có thể khiến cả gia đình phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe không ngờ tới.

Mùa hè là thời điểm điều hòa hoạt động hết công suất. Trước khi tận hưởng những luồng gió mát, hãy dành ít thời gian kiểm tra và vệ sinh thiết bị. Đó là việc làm đơn giản nhưng có thể giúp bảo vệ lá phổi và sức khỏe của cả gia đình.