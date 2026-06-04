Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 của 34 tỉnh, thành phố

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 tại các địa phương đều ghi nhận diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, các Sở GD&ĐT đã khẩn trương kích hoạt quy trình làm phách, chấm thi với mục tiêu vừa đảm bảo tiến độ, vừa tuyệt đối chính xác, khách quan.

Theo ghi nhận, tiến độ công bố điểm năm nay có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và phương thức tuyển sinh. Nghệ An hiện là địa phương tiên phong dự kiến công bố điểm thi sớm nhất toàn quốc vào ngày 4/6. Ngay sau đó, tại Quảng Trị (6/6), Lai Châu (trước 11/6) và Ninh Bình (chậm nhất 8/6). Đối với hai "đầu tàu" giáo dục có quy mô thí sinh lớn nhất nước: TP.HCM dự kiến sẽ công bố kết quả bài thi sau ngày 12/6; trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Nội chốt lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn muộn hơn, dao động từ ngày 19 đến 22/6.

Dưới đây là lịch cập nhật tiến độ công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại 34 tỉnh, thành phố, được sắp xếp theo tiến trình thời gian công bố từ sớm đến muộn để độc giả tiện theo dõi:

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ chấm thi, bức tranh toàn cảnh về mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận sự ổn định trong phương thức đánh giá. Đa số các địa phương vẫn duy trì tổ chức thi tuyển công khai với 3 môn cốt lõi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Điểm nhấn khác biệt đáng chú ý thuộc về Tuyên Quang, khi tỉnh này quyết định lựa chọn môn Khoa học Tự nhiên làm môn thi thứ ba bắt buộc thay cho môn Ngoại ngữ như thông lệ.

Bên cạnh đó, nhằm giảm áp lực thi cử không cần thiết ở các khu vực có tỷ lệ cạnh tranh thấp, một số địa phương như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng đã linh hoạt áp dụng phương thức xét tuyển học bạ đối với hệ THPT công lập đại trà. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng mũi nhọn, các trường THPT chuyên hoặc các cơ sở giáo dục có định hướng tuyển sinh riêng tại những tỉnh này vẫn bắt buộc phải trải qua quy trình thi tuyển nghiêm ngặt.

Theo khuyến cáo từ ban tuyển sinh các Sở GD&ĐT, ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh cần đối chiếu kỹ lưỡng với đáp án chính thức được công bố. Trong trường hợp nhận thấy có sai lệch lớn, các em cần nhanh chóng làm thủ tục phúc khảo theo đúng thời hạn quy định, tránh bỏ lỡ quyền lợi chính đáng trước khi các trường hạ điểm chuẩn hoặc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.