Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Thần đồng từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Trương Tiểu Vĩnh - được coi là thần đồng một thuở.

Năm 1991, Trương Tiểu Vĩnh - cậu học sinh đến từ một vùng quê bình dị, gây chấn động dư luận khi thi đậu Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối.

Thành tích ấy không chỉ mang về cho anh tấm vé vào trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc, mà còn biến anh thành thần đồng được mọi người kỳ vọng sẽ trở nên xuất chúng. Nhiều người tin rằng, chỉ cần bước chân vào cửa Thanh Hoa, tương lai rộng mở sẽ sớm thuộc về chàng trai trẻ.

Chọn chuyên ngành Công nghệ Sinh học, khi đó được đánh giá là lĩnh vực "trái tim" của khoa học ứng dụng - Trương Tiểu Vĩnh càng gây thêm ấn tượng. Đây là lĩnh vực đầy tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, y học và công nghệ sinh học.

Với nền tảng học vấn xuất sắc cùng niềm say mê nghiên cứu, anh được sự kỳ vọng rất lớn trở thành một nhà khoa học tài năng, góp phần vào bước tiến của đất nước.

Thế nhưng, mọi dự định bị đảo lộn khi anh tốt nghiệp. Thời điểm ấy, chính sách tuyển dụng mới khiến nhiều sinh viên dù xuất sắc không được phân công đúng ngành nghề. Trương Tiểu Vĩnh bị điều sang làm vị trí chăm sóc khách hàng - một công việc hoàn toàn xa lạ với lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

Cảm thấy công việc không phù hợp với năng lực và định hướng bản thân, anh quyết định xin nghỉ việc. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt – chấp nhận rời bỏ con đường khoa học tưởng đã trải thảm hoa.

Và cũng ngay lúc đó, biến cố lớn ập đến. Người cha vốn là điểm tựa tâm hồn đột ngột lâm bệnh nặng. Trước hai con đường mâu thuẫn: tiếp tục ở lại thành phố để bám càng cơ hội, hay trở về quê giúp đỡ cha mẹ trong lúc khó khăn, anh đã chọn về quê.

Quyết định này đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi kỳ vọng, lời mời gọi từ những công ty lớn, để trở về chăm sóc gia đình.

Chấp nhận làm bảo vệ với nhiều tiếc nuối

Trương Tiểu Vĩnh hiện yên phận làm công việc bảo vệ.

Trở về quê nhà, không còn cơ hội làm đúng chuyên ngành và không có nguồn lực tài chính dư dả, Trương Tiểu Vĩnh buộc phải tự mình tìm hướng đi mới. Ban đầu, anh thử sức với dự án bất động sản - một công việc được xem là "dễ kiếm tiền" hơn nhiều so với nghiên cứu sinh học. Tuy nhiên, thị trường địa ốc không suôn sẻ như câu chuyện học hành; vấp phải nhiều khó khăn, thất bại trong kinh doanh khiến anh rơi vào giai đoạn lao đao.

Cuối cùng, để có một nguồn thu nhập ổn định và thời gian chăm sóc cha mẹ, anh quyết định nhận làm nhân viên bảo vệ ở khu dân cư địa phương. Công việc đơn giản, thu nhập không cao, nhưng giúp anh an tâm ổn định cuộc sống và có thể đỡ đần gánh nặng gia đình. Từng được xem là thần đồng với ánh hào quang, anh giờ đây chấp nhận làm những việc nhỏ bé, bình dị nhất ngay chính nơi mình sinh ra.

Nhiều người dân trong khu phố vẫn không thể quên câu chuyện của một cậu bé từng tạo ra kỳ tích. Nhưng giờ đây, nhìn thấy anh trực cổng khu dân cư, mọi ánh mắt dường như hòa giữa thương cảm và cảm phục. Họ tiếc cho tài năng trẻ từng khiến cả nước ngưỡng mộ nhưng cũng cảm động ngưỡng mộ vì tấm lòng hiếu thảo và sự bình thản đối diện cuộc sống giản dị của anh.

Câu chuyện của Trương Tiểu Vĩnh là bức tranh sống động cho thấy: bằng cấp danh giá và thành tích học tập ưu tú không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho tương lai một con người. Cuộc sống đầy biến số: từ gia đình, sức khỏe bố mẹ, đến chính sách xã hội, cơ hội nghề nghiệp… Mọi thứ có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, con đường mà mỗi người đi cũng là kết quả của sự kết hợp giữa bản thân và hoàn cảnh.

Trong xã hội hiện đại, khi người người nhắm tới danh vọng và địa vị, thì hành động lặng lẽ chọn hiếu thảo của Trương Tiểu Vĩnh lại là lời nhắc nhở về những giá trị còn nguyên vẹn: tình người, trách nhiệm, chữ "hiếu" cao cả. Anh không chọn cách sống vội vã để bứt phá, mà chọn cách sống chậm, gác lại khát vọng riêng để chăm sóc những người thân.