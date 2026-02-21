2 món ngon từ quả bưởi trên mâm ngũ quả giúp giảm ngấy và hỗ trợ thải độc sau Tết

Trên mâm ngũ quả ngày Tết, quả bưởi tròn đầy thường chiếm vị trí trung tâm, tượng trưng cho sự sung túc. Quả bưởi thực sự là một món quà sức khỏe tuyệt vời, giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn sau những bữa tiệc triền miên rượu thịt.

Bưởi là loại quả chứa rất ít calo nhưng lại giàu nước. Thành phần nổi bật nhất của bưởi là vitamin C giúp tăng đề kháng, cùng với kali và lượng chất xơ dồi dào. Đây là những dưỡng chất cơ bản giúp cơ thể vận hành trơn tru và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Bưởi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời ít calo. Chúng được ưa chuộng làm thực phẩm trong các bữa ăn và là một phần của chế độ ăn kiêng giảm cân.

1. Quả bưởi giúp giảm gánh nặng cho gan và thận

Trong những ngày Tết, gan và thận phải làm việc liên tục để xử lý lượng cồn và chất đạm nạp vào cơ thể. Việc ăn bưởi thường xuyên có thể hỗ trợ hai cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.

Trong bưởi có chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Chúng giúp bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, hạn chế phần nào tình trạng tích mỡ tại gan do ăn uống quá độ.

Nhờ lượng nước nhiều và tính lợi tiểu nhẹ, ăn bưởi giúp tăng cường bài tiết nước tiểu, giúp thận đào thải các chất cặn bã ra ngoài nhanh hơn, đồng thời hạn chế sự lắng đọng khoáng chất - một yếu tố nguy cơ gây sỏi thận.

Quả bưởi còn chứa một lượng chất xơ đáng kể. Lượng chất xơ này không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như kali, canxi và magie, đóng góp vào nhiều chức năng của cơ thể.

2. Biến tấu món ngon từ bưởi để giải ngấy sau Tết

Thay vì chỉ ăn tráng miệng như thông thường, bạn có thể chế biến bưởi thành các món ăn giúp giảm cảm giác ngán và hỗ trợ tiêu hóa:

Gỏi bưởi giúp cân bằng vị giác: Vị chua thanh tự nhiên của tép bưởi mọng nước khi trộn cùng tôm, thịt sẽ tạo nên món gỏi rất dễ ăn. Lượng acid nhẹ tự nhiên trong bưởi giúp trung hòa vị béo ngậy của các món thịt mỡ, giò chả hay bánh chưng. Đồng thời, hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp đường ruột hoạt động tốt hơn, giảm cảm giác nặng bụng sau khi ăn.

Món gỏi bưởi thanh mát giúp giải ngán và thanh lọc cơ thể sau Tết.

Mứt vỏ bưởi hỗ trợ tiêu hóa: Khi ăn bưởi, đừng vội vứt bỏ phần vỏ bưởi đi. Lớp vỏ này chứa rất nhiều tinh dầu có tính ấm và được dùng làm thuốc hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Mứt vỏ bưởi là món ăn vặt tuyệt vời giúp làm ấm bụng, giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu thường gặp trong ngày Tết.

3. Lưu ý khi ăn bưởi để đảm bảo an toàn

Mặc dù bưởi rất tốt nhưng không phải thực sự an toàn với tất cả mọi người. Cần tránh ăn bưởi khi bụng đang đói, vì vị chua tự nhiên của nó có thể gây cồn cào, xót ruột, đặc biệt với những ai vốn dạ dày đã yếu.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bưởi có tính acid cao, đặc biệt khi ăn vào lúc đói. Đối với những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược acid hoặc các vấn đề tiêu hóa nhạy cảm, việc ăn bưởi có thể làm tăng tiết acid, gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, đau dạ dày và buồn nôn.

Bưởi có thể gây tương tác với một số loại thuốc trị bệnh (như thuốc mỡ máu, thuốc huyết áp...). Người bệnh đang phải dùng thuốc theo đơn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc ăn bưởi cách xa giờ uống thuốc để đảm bảo an toàn.