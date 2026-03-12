Sai lầm thường gặp chấn thương phần mềm cổ chân

Chấn thương phần mềm cổ chân, bao gồm tổn thương dây chằng, gân, cơ và bao khớp quanh vùng cổ chân. Đáng chú ý, trong thực tế vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm trong cách xử trí chấn thương cổ chân, khiến tình trạng tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Dấu hiệu nhận biết chấn thương cổ chân

Chấn thương phần mềm cổ chân xảy ra khi các mô mềm này bị kéo giãn, rách hoặc tổn thương do lực tác động mạnh hoặc do vận động quá mức. Trong đó, bong gân cổ chân là dạng chấn thương phổ biến nhất, xảy ra khi dây chằng bị giãn hoặc rách do cổ chân bị xoay quá mức.

Khi bị chấn thương cổ chân, người bệnh thường có các biểu hiện như:

- Đau vùng cổ chân, đặc biệt khi vận động hoặc chịu lực

- Sưng nề quanh khớp cổ chân

- Bầm tím vùng da quanh cổ chân

- Hạn chế vận động hoặc khó đi lại

- Cảm giác cổ chân yếu hoặc mất vững

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể không thể đứng hoặc đi lại được, kèm theo sưng to và đau dữ dội. Khi đó cần được thăm khám sớm để loại trừ khả năng gãy xương hoặc tổn thương nặng hơn.

Chườm lạnh trong 24 – 48 giờ đầu giúp giảm sưng và giảm đau hiệu quả sau khi bị chấn thương cổ chân.

Những sai lầm thường gặp khi xử trí chấn thương cổ chân

Mặc dù chấn thương cổ chân khá phổ biến, nhưng nhiều người vẫn xử trí sai cách ngay từ đầu, khiến tình trạng tổn thương kéo dài hoặc nặng hơn.

- Xoa bóp, nắn chỉnh ngay sau khi bị bong gân cổ chân

Đây là sai lầm rất phổ biến. Nhiều người có thói quen xoa bóp mạnh hoặc nhờ người khác nắn chỉnh cổ chân ngay sau khi bị bong gân. Tuy nhiên, khi mô mềm đang bị tổn thương và chảy máu bên trong, việc xoa bóp có thể làm tăng chảy máu, khiến sưng và đau nhiều hơn.

- Chườm nóng ngay sau chấn thương

Một số người cho rằng chườm nóng giúp giảm đau nhanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu sau chấn thương, chườm nóng có thể làm giãn mạch máu, khiến tình trạng sưng nề và tụ máu nặng hơn.

- Tiếp tục vận động hoặc đi lại bình thường

Nhiều người chủ quan cho rằng chỉ là trẹo nhẹ nên vẫn cố gắng đi lại hoặc tập luyện. Điều này có thể làm tổn thương dây chằng nặng hơn, kéo dài thời gian hồi phục.

- Không đi khám khi đau kéo dài

Một số trường hợp chấn thương cổ chân có thể kèm theo rách dây chằng hoặc gãy xương nhỏ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến mất vững khớp cổ chân hoặc đau mạn tính.

Cách xử trí đúng khi bị chấn thương cổ chân

Khi bị chấn thương cổ chân, người bệnh nên áp dụng nguyên tắc sau:

Ngay sau khi bị chấn thương, cần ngừng vận động và tránh dồn lực lên cổ chân bị đau. Việc nghỉ ngơi giúp hạn chế tổn thương thêm cho dây chằng và mô mềm.

Chườm lạnh trong 24 – 48 giờ đầu giúp giảm sưng và giảm đau hiệu quả. Có thể dùng túi đá bọc trong khăn sạch và chườm lên vùng cổ chân khoảng 15 – 20 phút mỗi lần, lặp lại nhiều lần trong ngày.

Sử dụng băng thun quấn nhẹ quanh cổ chân giúp giảm sưng và hỗ trợ khớp. Tuy nhiên cần quấn vừa phải, không quá chặt để tránh cản trở lưu thông máu.

Khi nghỉ ngơi, nên kê chân cao để giúp giảm sưng và thúc đẩy lưu thông máu.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Không phải mọi trường hợp trẹo cổ chân đều cần nhập viện, nhưng người bệnh nên đến cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu sau:

- Đau dữ dội và không thể đứng hoặc đi lại

- Sưng to nhanh chóng hoặc bầm tím lan rộng

- Cổ chân biến dạng

- Đau kéo dài nhiều ngày không cải thiện

- Nghi ngờ gãy xương

Bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang hoặc siêu âm để đánh giá mức độ tổn thương và loại trừ gãy xương.

Cách phòng tránh chấn thương cổ chân

Để hạn chế nguy cơ chấn thương cổ chân, người dân nên:

- Khởi động kỹ trước khi chơi thể thao

- Mang giày phù hợp, có độ bám tốt

- Tập luyện đúng kỹ thuật

- Tránh vận động quá sức

- Tăng cường các bài tập giúp tăng sức mạnh cơ cổ chân

Đối với những người từng bị trẹo cổ chân, việc tập luyện phục hồi và mang băng bảo vệ khi chơi thể thao có thể giúp giảm nguy cơ tái phát.

Tóm lại: Chấn thương phần mềm cổ chân tuy phổ biến nhưng không nên xem nhẹ. Việc xử trí đúng ngay từ đầu có thể giúp giảm đau nhanh, rút ngắn thời gian hồi phục và tránh những biến chứng lâu dài.

Nếu có dấu hiệu đau kéo dài hoặc nghi ngờ tổn thương nặng, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chủ động bảo vệ khớp cổ chân cũng là cách giúp duy trì khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.