Trường phủ nhận 'liên kết đào tạo' vụ bằng đại học vô hiệu ở Việt Nam

Chiều 15/12, bà Hà Thị Hằng, Phó hiệu trưởng LCDF - Hà Nội, lần đầu trả lời trực tiếp báo chí về việc nhiều cựu học viên không được công nhận văn bằng liên thông cử nhân của Đại học Liverpool John Moores (LJMU, Anh).

LCDF được thành lập năm 2014, là trường Cao đẳng nghề. Bà Hằng cho biết mục tiêu của trường là giúp sinh viên tiếp cận các chương trình chuyển tiếp quốc tế chất lượng. Nhận thấy chương trình của LJMU "rất hay" và có học phí thấp, trường giới thiệu để sinh viên đăng ký, bắt đầu từ tháng 5/2020.

Giảng viên LJMU đã sang Việt Nam để kiểm định chất lượng, sau đó sinh viên học theo hình thức trực tuyến trong 9 tháng. LCDF - Hà Nội cung cấp cơ sở vật chất, kèm giảng viên hướng dẫn ở một số môn và thu học phí chuyển cho đối tác.

Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng đây không phải là hoạt động liên kết đào tạo, bởi giữa hai bên không tồn tại văn bản chính thức nào về việc này.

"Hai trường cứ bảo với nhau làm nhưng không đăng ký, nên giờ tấm bằng mới không được công nhận", bà Hằng nói. "Nhà trường không biết và không lường được tình huống này".

Đại diện LCDF cũng thừa nhận việc quảng cáo "bằng có giá trị trên toàn thế giới" là "sơ suất, chủ quan".

Đại học Liverpool John Moores có lịch sử hơn 200 năm, hiện ở top 851-900 thế giới, theo bảng xếp hạng đại học QS 2025. Trên website, trường cho biết liên kết với LCDF cung cấp chương trình liên thông lên trình độ cấp độ 6 (Level 6 - năm cuối bậc cử nhân ở Anh), theo hình thức đào tạo từ xa, với 3 ngành học.

Theo bà Hằng, LCDF và LJMU đã dừng hợp tác từ tháng 9/2024, sau khi ghi nhận một sinh viên xin xác nhận văn bằng. Song thời điểm đó, trường đã tuyển sinh khóa mới nên vẫn có học viên tốt nghiệp chương trình này vào năm 2025.

Một số học viên nói mức học phí là 300 triệu đồng, chưa kể học liệu, chi phí làm đồ án.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, trụ sở tại đường Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Việc công nhận văn bằng (bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) để sử dụng ở Việt Nam (học cao hơn, xin việc làm...) hiện căn cứ Thông tư 13/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện là văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại quốc gia đó, chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng, kể cả trực tuyến và trực tiếp.

Song điều này không áp dụng với các chương trình liên kết trên lãnh thổ Việt Nam. Trả lời VnExpress tối 15/12, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết mọi chương trình mà học viên học ở Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và công nhận thì mới có giá trị. Trong khi đó, LCDF - Hà Nội chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài ở bất cứ ngành, nghề nào.

Bộ cũng cho biết từ năm 2015 đến nay, cơ quan quản lý chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của LCDF, nên đang xem xét kiểm tra toàn diện hoạt động của trường.

Về việc này, bà Hằng nói "không nắm được".

"Hoạt động là phải có giấy phép, tôi hiểu điều này. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật thay đổi liên tục, tôi không cập nhật", bà nói, đồng thời thắc mắc về việc trong 10 năm hoạt động, bà không nhận được sự nhắc nhở, cảnh báo từ cơ quan quản lý, nên không biết làm sai.

Trước câu hỏi về việc liệu bằng cao đẳng do tổ chức Pearson cấp cho sinh viên LCDF trong giai đoạn trường hoạt động mà không có giấy phép có hợp lệ, ông Lương Hải Bình, cán bộ pháp chế, nói đây là vấn đề "phức tạp", cần chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Bà Hằng cho biết đã phối hợp với Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, làm hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết sự việc. Mong muốn của trường là Bộ công nhận bằng cử nhân của hơn 40 sinh viên (2020-2025) nhằm "đảm bảo quyền lợi người học", còn "trường sai thì xử lý".