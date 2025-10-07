Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin 'trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn'

Trong bối cảnh Hà Nội mưa lớn, ngập sâu tại nhiều điểm sáng nay 7/10, ở dòng chia sẻ trên nhóm học sinh Hà Nội, một tài khoản phàn nàn về Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh: “Mưa đã không cho nghỉ rồi thì du di cho học sinh đến muộn chút cũng không cho, bắt 7h15 phải đến quét mặt? Lệch 1 phút cũng bị đánh đi học muộn”.

Thông tin này sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh, học sinh. Nhiều người băn khoăn tính thực hư và thắc mắc nếu có, tại sao trường lại làm như vậy.

Trước phản ánh này, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật.

Sân trường ráo và hình ảnh lớp học trực tiếp tại THPT Nguyễn Quốc Trinh sáng nay 7/10.

Ông Nghĩa cho biết, mưa lớn ở Hà Nội xảy ra cục bộ, có nơi ngập sâu, có nơi không. Trong khi đó, học sinh nhà trường tới từ nhiều địa bàn xã, phường khác nhau trên khắp Hà Nội. Hiện tại, khu vực trường và lân cận không bị ngập.

Do đó, nhà trường thực hiện linh hoạt trong tổ chức dạy học với tinh thần trên hết là đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Học sinh ở những khu vực ngập úng thì cần báo cáo giáo viên chủ nhiệm và được nghỉ học ở nhà, tham gia học trực tuyến.

“Việc trên mạng xã hội đăng tải thông tin ngày hôm nay, học sinh phải điểm danh khuôn mặt và chậm 1 phút cũng không được là không đúng, gây hiểu lầm lớn”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa khẳng định chắc chắn trong tình hình những ngày như hôm nay, nhà trường không tính thi đua hay kỷ luật gì đối với việc đến muộn của học sinh. “Tôi cũng đứng ở sân trường và hướng dẫn học sinh hôm nay lên lớp không thực hiện điểm danh nhận diện khuôn mặt theo quy định”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, nhà trường cũng có thống kê số học sinh ở những vùng ngập úng để chia sẻ, động viên các em. Việc này các trưởng ban phụ huynh đều biết, thầy cô đều nắm rõ.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội sáng nay 7/10. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Nghĩa cho hay, hôm nay, nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp song song trực tuyến. Bởi phần đa học sinh của trường ở các khu vực lân cận trường thì không gặp cảnh mưa ngập. Do đó, nhà trường vẫn tổ chức dạy học để đáp ứng nhu cầu học sinh, phụ huynh.

“Nếu trường không tổ chức dạy học, đón học sinh cho những gia đình khu vực gần trường thì phụ huynh cũng khó chấp nhận. Do đó việc tổ chức dạy học được thực hiện linh hoạt với từng nhóm học sinh. Hiện, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường và những em ở vùng mưa ngập vẫn được nghỉ”, ông Nghĩa nói.

Ngày hôm qua 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú. Cùng với đó, bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.