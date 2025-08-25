Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi công điện yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh trong bão số 5

Công điện dẫn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia: “Bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Từ đêm, 24-27/8, ở khu vực từ Thanh Hoá đến Huế xuất hiện đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm”.

Đây là cơn bão mạnh, gây mưa nhiều trên diện rộng ở các địa phương thuộc miền Trung và miền Bắc, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng lập chốt chặn và cử cán bộ gác ở đầu cầu Cửa Hội – cây cầu bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. (ảnh: Thu Hiền)

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ đồng thời giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Lên phương án đảm bảo an toàn cho trường học, di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Ngay sau khi bão tan, các Sở GD&ĐT cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ khai giảng năm học mới 2025-2026.

“Thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro thiên tai”, Công điện của Bộ trưởng yêu cầu.