Trường ĐH Ngân hàng TPHCM lên tiếng trước thông tin thí sinh 'đỗ thành trượt'

Trên các diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên, nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết đã trượt mất cơ hội vào ngành luật và luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhà trường đã công bố.

Ngày 26/8, trao đổi với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết, những ngày qua, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của một số thí sinh về việc từ “đỗ thành trượt” liên quan đến tiêu chí phụ.

“Các trường hợp được nhà trường giải quyết thỏa đáng và tiếp nhận trúng tuyển nếu thỏa đủ điều kiện”, ông Trung nói và khẳng định nhà trường không có thay đổi trong tiêu chí phụ, quy định này đã được công bố trong thông báo tuyển sinh trước đó.

Ngoài ra, có một số thí sinh nhà trường có gửi thông báo, gọi điện nhưng thông tin cung cấp không đúng nên thông báo không đến được.

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, ông Trung cũng ký thông báo gửi đến thí sinh, phụ huynh. Theo thông báo, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM khẳng định, dù điểm chuẩn công bố ở mức 18 điểm, thí sinh vẫn phải đạt từ 6 điểm trở lên ở hai môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển. Một số thí sinh đạt tổng điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng có môn dưới ngưỡng 6 nên không được công nhận trúng tuyển, dẫn đến hiểu nhầm “từ đậu thành rớt”.

Nhà trường cho biết, thí sinh có thắc mắc có thể gửi thông tin về Bộ phận tuyển sinh trước ngày 30/8/2025 và khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi đối với những trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.