Trường Đại học Ngoại ngữ giảm 18 tổ hợp xét tuyển năm 2026

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học dự kiến năm 2026. Theo đó, năm nay nhà trường tuyển khoảng 2.750 chỉ tiêu, tăng 350 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Trường sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy so với năm ngoái, nhà trường đã bỏ 2 phương thức: Xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp học bạ.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sẽ sử dụng 24 tổ hợp xét tuyển, giảm 18 tổ hợp so với năm ngoái. Tất cả các tổ hợp xét tuyển có môn Ngoại ngữ đều được nhân hệ số 2.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và mức học phí dự kiến cho từng ngành như sau:

Năm ngoái, ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ với 30 điểm. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn thấp nhất vào trường này là ngành Kinh tế - Tài chính với 15,06 điểm.