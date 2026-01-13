TP.HCM giải thể trường Quốc tế Mỹ

Theo đó, UBND TP.HCM ra quyết định giải thể cơ sở giáo dục Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ tại địa chỉ số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM). Quyết định công bố ngày 12/1.

Thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (nhà đầu tư) và trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định, nhất là tiền chậm đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ; hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng...

Đồng thời, trường phải đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trường Quốc tế Mỹ

UBND TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục để đảm bảo quyền lợi học tập không bị gián đoạn.

Trước đó, trường này đã bị đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2024 do không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Tháng 8/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) vì hết thời hạn đình chỉ nhưng vẫn không khắc phục được các vấn đề trên. Trường và công ty chủ quản nợ, chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp,… hơn 31 tỉ đồng.