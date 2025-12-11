TPHCM khảo sát nhu cầu phụ huynh để thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Nội dung trên nằm trong kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020 của Bộ GD-ĐT dựa trên tiếp cận công nghệ và tích hợp tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2028, do Sở GD-ĐT TP ban hành.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ rà soát và chọn trường mầm non có đủ điều kiện triển khai thực hiện thí điểm

Để thực hiện kế hoạch, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ sẽ rà soát và chọn trường mầm non có đủ điều kiện triển khai thực hiện thí điểm: Hướng dẫn rà soát các điều kiện tại đơn vị; khảo sát nhu cầu cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ kết hợp truyền thông tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của các bên liên quan và cộng đồng xã hội.

Triển khai thí điểm tại các trường mầm non trực thuộc sở; phối hợp chính quyền địa phương triển khai ở những trường đạt chuẩn quốc gia, trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường liền kề với trường tiểu học đang thực hiện chương trình tích hợp.

Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh dựa trên tiếp cận công nghệ và tài liệu, học liệu theo hướng tích hợp. Song song đó sẽ triển khai thí điểm nghiên cứu lựa chọn tài liệu, học liệu phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ khi tổ chức thí điểm phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, thời lượng phù hợp theo lứa tuổi. Trong đó, chú ý phát triển năng lực cá nhân; kỹ năng giao tiếp tự tin, chủ động, tạo sự hứng thú cho trẻ tham gia các hoạt động.

Sử dụng thiết bị công nghệ cho trẻ tiếp cận đảm bảo an toàn, hiệu quả. Giáo viên linh hoạt trong tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, lựa chọn nội dung gần gũi, kích thích sự tham gia của trẻ. Xây dựng môi trường tăng cường cho trẻ hứng thú với việc làm quen tiếng Anh phù hợp...