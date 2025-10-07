Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình

Một đoạn đường dài Lê Quang Đạo nơi ngang qua sân vận động Mỹ Đình mênh mông nước ngập từ khi mưa trút xuống lúc 5h sáng 7/10 và kéo dài đến tận 16h.

Xung quanh Quảng trường Mỹ Đình, nhiều hạng mục trưng bày và gian hàng bán sản phẩm bị hư hỏng, đổ vỡ.

Các gian hàng bánh trung thu lâm vào cảnh xác xơ, tiêu điều.

Chuỗi sự kiện kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực đồ gỗ, mỹ nghệ, nội thất diễn ra tại Quảng trường Mỹ Đình từ ngày 29/9 đến 3/10. Tuy nhiên, chưa kịp thu dọn, toàn bộ khu vực đã bị ngập nước, khiến khung cảnh trở nên ngổn ngang, tan tác.

Hàng rào chắn quanh quảng trường bị đổ ngã.

Biển báo giao thông cũng chịu chung số phận với nhiều hạng mục xây dựng khác vì bị sóng đánh.

Cây xăng đóng cửa nghỉ cả ngày khi nước dâng ngập hàng chục cm.

16h, nhiều tuyến đường quanh khu Mỹ Đình vẫn ngập nước khắp nơi. Người điều khiển phương tiện không thể tính toán được hướng đi vì nếu qua được đoạn này lên tuyến phố khác có thể bị ngập sâu hơn nữa.

Một người đàn ông chèo thuyền hơi hỗ trợ người dân qua đoạn ngập sâu trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Một công nhân cố gắng vượt qua “cảng nước sâu” Mỹ Đình - nơi ngập sâu đến lút bánh xe - nhưng xe bị chết máy giữa chừng.

Xe tải biến thành phương tiện chở người bất đắc dĩ qua "sông".

Nhiều xe tải qua được đoạn ngập an toàn nhưng cũng có xe chết máy giữa dòng nước ngay tại Quảng trường Mỹ Đình.

Tài xế xe buýt tăng ga phóng thật nhanh để không bị nước tràn vào ống xả, đã tạo làn sóng đánh rất mạnh về hai bên đường. Một số thanh niên xắn quần cao để đi lại.

Nước ngập đến gần yên, thanh niên này vẫn "hùng dũng" vượt qua, may mắn chiếc xe phân khối lớn không bị chết máy sau đó.

Ba cô gái được một tài xế xe cứu hộ cho đi nhờ qua đoạn ngập trên đường Lê Quang Đạo.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lý giải sở dĩ trận ngập ở Hà Nội ngày 7/10 là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11. Trong đó, tâm của nó nằm ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ; kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía Đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc theo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh.