Bộ GD&ĐT công bố điểm mới trong Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 11/3, Bộ GD&ĐT cho biết, vừa ban hành thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Điểm mới của quy định lần này là sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kì thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lí chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số quy định trong Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, hồ sơ đăng kí dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp; đồng thời tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp.

Giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, thông tư mới quy định: Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong vòng 5 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi (trước đây nhận đơn trong vòng 10 ngày). Trong vòng 15 ngày, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Một điều chỉnh mới trong kỳ thi năm nay liên quan đến chấm thi đó là, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên được điều chỉnh điểm, kể cả tăng hay giảm. Tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo chấm phúc khảo và các giám khảo chấm trước đó.

Theo quy định trước đây, trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo.

Như vậy, quy định mới có sự khác biệt đó là "tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo". Quy định này nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình phúc khảo bài thi.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kì thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở GD&ĐT của các địa phương.