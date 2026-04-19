Người phụ nữ bị chị dâu tạt sơn đen trong đám cưới để trả thù

Tháng 5/2024, Gemma Monk, mẹ hai con, 35 tuổi, đang sải bước cùng bố vào lễ đường trong đám cưới với chồng - Ken Monk - ở Maidstone (Anh) thì nghe thấy ai đó gọi mình. Chỉ vài giây sau, cô bất ngờ bị tạt nhiều sơn đen lên người.

Nhận ra kẻ tấn công là chị dâu - Antonia Eastwood, Gemma đã lao tới túm tóc nhưng người này kịp bỏ chạy. Cô dâu sau đó rơi vào trạng thái hoảng loạn và bật khóc.

"Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi", Monk nói với Kent Online sau phiên tòa xét xử hôm 15/4, khi Eastwood bị tòa tuyên án hai tội danh hủy hoại tài sản. "Ngay cả khi làm việc với cảnh sát, tôi vẫn không kìm được cảm xúc và bật khóc khi kể lại mọi chuyện".

Cô nói thêm: "Sau chuyện đó, nếu không có các con và gia đình, có lẽ tôi còn không thể gượng dậy để chăm sóc bản thân. Tôi cảm thấy mình đánh mất lòng tự trọng, những thói quen tốt và cả con người trước đây. Ngày đáng lẽ đặc biệt nhất đời tôi đã trở thành ký ức tồi tệ nhất - điều mà tôi và gia đình sẽ không bao giờ quên".

Cô dâu Gemma Monk bị tạt sơn đen ở đám cưới năm 2025. Ảnh: Cover Images

Vụ việc xảy ra sau giai đoạn Monk sụt cân nhiều do bị nghi mắc ung thư. Dù sau đó được xác nhận không mắc bệnh, cô cho biết chị dâu vẫn "vẫn cố tình phá hỏng ngày trọng đại nhất đời tôi và đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm".

Tuy bị sốc, Gemma đã vào phòng thay đồ lau sạch sơn trên mặt và cơ thể rồi mượn chiếc váy do nhân viên hỗ trợ mang tới để tiếp tục cử hành hôn lễ với người đàn ông cô gắn bó hơn 20 năm. "Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu, không điều gì có thể ngăn cản tôi. Tôi không do dự; dù phải bước vào lễ đường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót và mặt dính sơn đen, tôi vẫn sẽ làm".

Dù vậy, sau vụ tấn công bất ngờ trên, nữ nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần vẫn bị trầm cảm và không thể làm việc. Trong tuyên bố trước tòa, cô nói vụ việc đã thay đổi quan điểm sống và "khiến tôi tự hỏi liệu mình có thực sự làm điều gì tồi tệ, liệu mình có làm điều gì sai trái hay không".

Cặp vợ chồng cũng phải hủy chuyến trăng mật dự kiến tới Maldives vì Gemma "không đủ sức khỏe và tinh thần".

Eastwood, 49 tuổi, bị cấm dự đám cưới do mâu thuẫn bắt nguồn từ chính hôn lễ của cô ta trước đó, khi Monk bị cho là "cố tình khiến Eastwood vấp ngã".

Tại phiên tòa, người này bị tuyên 10 tháng tù nhưng được hoãn thi hành trong 12 tháng kèm 160 giờ lao động công ích. "Đáng lẽ đây phải là ngày đặc biệt của Gemma Monk và gia đình. Nhưng chính hành vi của bị cáo đã biến nó thành cơn ác mộng", thẩm phán Oliver Saxby nói trước khi tuyên án.

Antonia Eastwood, người tạt sơn vào em dâu trong đám cưới. Ảnh: Cover Images

Chồng Eastwood - Ashley - từng là bạn thân của Ken Monk và cũng là người giới thiệu anh với Gemma khi cô mới 14 tuổi.

Về phần mình, Monk cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của chị ta. Tôi cho rằng mức án là quá nhẹ. Chị ta đáng lẽ phải nhận ít nhất 23 tháng tù, sau quãng thời gian chúng tôi chờ đợi để vụ việc được đưa ra xét xử".