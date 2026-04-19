Chồng đưa 50 triệu đồng một tháng, 9X chỉ tiêu 12 triệu đồng cho nhà 5 người

Thiên Thanh, sống cùng chồng, con trai 16 tháng tuổi, mẹ chồng và dì của chồng tại nhà riêng ở phường Phú Thọ Hòa (Tân Phú cũ). Chia sẻ cách chi tiêu của gia đình lên trang cá nhân, Thanh được khen khéo vun vén khi mỗi tháng nhận 50 triệu đồng từ chồng nhưng chỉ tiêu cố định 12 triệu. Phần còn lại, vợ chồng cô dùng để đầu tư.

Bà mẹ một con cho biết khoản 12 triệu đồng mỗi tháng được cô phân bổ như sau: 7 triệu đồng tiền ăn; 1,5 triệu đồng tiền điện nước; 2 triệu đồng cho các chi phí sinh hoạt trong nhà (gạo, muối, dầu ăn, giấy vệ sinh, bột giặt...) và 2 triệu đồng nuôi con. Nhờ đã có nhà, lại nuôi con bằng sữa mẹ, cô tiết kiệm được chi phí cho các mục này.

Theo Thanh, tiền ăn là khoản "tốn kém" nhất. "Mỗi ngày tôi đặt ra hạn mức khoảng 200.000 - 230.000 đồng cho ăn uống, vì thế khi đi chợ chỉ mang theo 400.000 - 500.000 đồng. Nếu tiêu hết thì hai ngày sau tôi mới đi lại", cô nói, cho biết thực đơn gia đình không cầu kỳ, chủ yếu là các thực phẩm quen thuộc như cá, thịt heo cùng rau quả theo mùa như rau lang, rau cải, bí xanh... vừa an toàn, giá hợp lý lại dễ chế biến.

"Thỉnh thoảng, nếu thấy tôm, cua rẻ hơn bình thường, tôi sẽ mua thêm. Điều này giúp tôi vừa không bị mua sắm theo cảm xúc, vừa tiết kiệm công sức, xăng xe đi lại", Thanh nói thêm, cho biết gia đình ăn ba bữa một ngày tại nhà, hiếm khi ăn ngoài.

Thiên Thanh trong một chuyến đi chơi cùng gia đình. Ảnh: NVCC

9X tiết lộ việc sống cùng mẹ và dì của chồng - những người có thói quen tiết kiệm - cũng giúp cô hình thành ý thức cân đối chi tiêu rõ ràng hơn. "Hai bà tuy lớn tuổi nhưng khá thoải mái trong suy nghĩ, hiếm khi can thiệp vào chuyện chi tiêu của vợ chồng tôi. Dù vậy, các bà thường xuyên nhắc chúng tôi nên biết dành dụm cho tương lai. Thỉnh thoảng khi vợ chồng tôi mua đồ ăn bên ngoài, mẹ chồng lại bảo lần sau để bà nấu, vừa đảm bảo an toàn vừa giảm chi phí", Thanh nói.

Khi giá một số thực phẩm tăng cao, gia đình chủ động chuyển sang lựa chọn khác có chi phí thấp hơn. Mỗi bữa ăn được nấu vừa đủ nên hầu như không có dư thừa. Do gia đình có người dị ứng đồ biển, Thanh ít khi mua hải sản, và nếu có thì chủ yếu là cho con ăn dặm.

Vợ chồng cô có chung nguyên tắc "tiết kiệm trước, chi tiêu sau" để kiểm soát tài chính, tránh chi quá tay, không có điểm dừng. Khoản tiền còn lại trong số tiền chồng đưa, tương đương 37-38 triệu đồng, họ phân bổ thành ba kênh gồm gửi ngân hàng, mua vàng và đầu tư, thay vì dồn toàn bộ vào một hình thức duy nhất nhằm giảm rủi ro và tối ưu hiệu quả.

"Trước đây, khi vàng ở mức 11 - 12 triệu đồng một chỉ, vợ chồng tôi đều đặn chi tiền mua hai chỉ vàng một tháng để tích sản. Nhưng từ cuối năm ngoái, khi vàng vượt mức 15 triệu đồng, chúng tôi chuyển sang các kênh đầu tư khác, như gửi ngân hàng, hùn vốn kinh doanh", Thanh nói.

Thanh và con trai 16 tháng tuổi. Ảnh: NVCC

9X thú nhận khi còn là sinh viên, cô không có thói quen tiết kiệm, khiến tháng nào cũng tiêu lố tầm 500.000 đồng đến một triệu đồng, chủ yếu dùng để mua các món ăn vặt như trà sữa, gà rán hay quần áo. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô ý thức rõ rệt hơn trong việc này.

Thanh bày tỏ quan điểm, khi còn trẻ càng cần học cách quản lý chi tiêu hợp lý, nhưng không đồng nghĩa với hà tiện. Theo cô, mỗi người vẫn có thể chi cho những nhu cầu cá nhân như uống trà sữa, đi chơi hay du lịch, song cần đặt trong giới hạn phù hợp với thu nhập. "Nếu lương khoảng 10 triệu đồng mà mỗi ngày chi 200.000-300.000 đồng cho ăn uống thì rất khó có khoản dư để phòng khi cần", cô nói.

Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quỹ dự phòng để ứng phó với những tình huống phát sinh như hỏng xe, hỏng laptop hay sự cố bất ngờ. "Việc chủ động tài chính giúp giảm phụ thuộc vào gia đình, thay vì khi gặp khó khăn lại phải xin hỗ trợ từ bố mẹ", cô nói.

Từ những nguyên tắc đơn giản nhưng được duy trì đều đặn, Thiên Thanh cho rằng quản lý tài chính không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà ở cách mỗi người kiểm soát và sử dụng đồng tiền. Với cô, sống có kế hoạch, biết tiết chế và luôn dành ra một phần cho tương lai là cách để gia đình trẻ giữ được sự ổn định, chủ động trước biến động, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống hàng ngày.